«Норбит» автоматизировал клиентский сервис МОЭК

Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») для клиентского сервиса ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» разработала на базе «1С-Битрикс» «Единый личный кабинет клиента», который позволил ПАО «МОЭК» наладить интерактивное взаимодействие с потребителями, говорится в сообщении PR-службы «Норбит».

В рамках реализуемой клиентоориентированной практики в совокупности с изменениями нормативной базы и необходимостью интеграции с Официальным сайтом Мэра Москвы ПАО «МОЭК» инициировала проект по созданию Единого личного кабинета. Ранее МОЭК использовала несколько клиентских систем, которые не предполагали быстрого масштабирования функциональности и не позволяли своевременно реагировать на изменения законодательной базы в сфере ресурсоснабжения.

Для реализации проекта МОЭК выбрала компанию «Норбит» с проектным решением на базе платформы «1С-Битрикс». Основными критериями выбора стали стоимость и срок внедрения, доступность специалистов, гибкость решения, требования информационной безопасности и соответствие законодательству, говорится в сообщении.

Специалистами «Норбит» было собрано в единое информационное пространство более 10 корпоративных систем энергетической компании: корпоративная электронная почта, система нормативно-справочной информации, централизованное хранилище, различные контуры системы делопроизводства, финансово-хозяйственная и биллинговая системы.

Благодаря нововведениям клиенты МОЭК могут подавать электронные заявки на оказание более 30 видов услуг, включая услуги технологического подключения, поставки и учета тепла, а также подготовки к отопительному сезону. Потребителям доступна возможность в режиме реального времени контролировать статус рассмотрения поданных заявок и получать результаты в электронном виде.

Внедрение единого личного кабинета существенно упростило работу потребителей с актуальной информацией по показанию приборов учета, заключенным договорам, начислениям, оплате и истории потребления.

Внутри МОЭК проведена серьезная работа по оптимизации бизнес-процессов, что в сочетании с реализованными интеграциями между Единым личным кабинетом и внутренними корпоративными системами позволило унифицировать формат взаимодействия с потребителями и существенно сократить количество рутинных операций для сотрудников МОЭК при обработке заявок.

Важной особенностью сервиса стала возможность контролировать все изменения законодательной базы в сфере ресурсоснабжения. Новая система отвечает актуальным требованиям российского законодательства, в том числе Постановлению Правительства от 9 сентября 2017 г. №1089, которое обязует теплоснабжающие и теплосетевые организации принимать от потребителей заявки на присоединение к теплоснабжению в электронной форме.

Сергей Голубцов, руководитель Центра информационных технологий МОЭК отметил: «По предварительным расчетам, новая система сократит время и количество ошибок при обработке обращений на 30%, а также позволит оптимизировать бюджет на веб-проекты на 15%. Мы продолжим упрощать процедуру оформления документов. В перспективе в новой системе появится возможность работать с юридическими документами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит» сказал: «Перед нами стояла задача улучшить информационное взаимодействие МОЭК с ее потребителями и контрагентами, а также существенно сократить временные и финансовые затраты обеих сторон. Цифровые технологии в сфере ресурсоснабжения находят все большее применение, поскольку они обладают существенными преимуществами по сравнению с текущими решениями и обеспечивают высокую точность получаемой информации. С уверенностью могу сказать, портфель «Норбит» пополнился еще одним проектом, который является отличным примером того, как компания осуществляет цифровую трансформацию бизнеса».