«Инфосистемы Джет», Росреестр, НЛМК и «Утконос» запускают хакатон

2 октября, Москва – С 4 по 23 октября пройдет масштабное соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML – RAIF Hackathon. Мероприятие проводится системным интегратором «Инфосистемы Джет» в рамках делового бизнес-форума RAIF 2018 (The Russian Artificial Intelligence Forum). Данные для хакатона предоставили: Росреестр, интернет-гипермаркет «Утконос» и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Призовой фонд события – более 1 млн рублей.

Используя реальные данные партнеров RAIF Hackathon, командам разработчиков (от 1 до 3 человек) предстоит решить с помощью методов AI/ML одну из задач:

ускорить производство стального проката (НЛМК)

проанализировать спрос на товары (Утконос)

спрогнозировать кадастровую стоимость объектов недвижимости (Росреестр)

Представленные задачи соответствуют трем номинациям, в каждой из которых будет выявлено по одному победителю.

RAIF Hackathon пройдёт в два этапа. В рамках отборочного онлайн-тура, который продлится с 4 по 19 октября включительно, участники смогут предоставить свои решения в одной, двух или во всех трех номинациях и посоревноваться в прогностической точности созданных математических моделей. Результаты отборочного тура будут опубликованы на сайте raif.jet.su.

Лучшие команды встретятся 23 октября на завершающем соревновании – на глазах у признанных экспертов в сфере AI/ML и топ-руководства крупных российских компаний в рамках форума RAIF (г. Москва). Финалистов ждут 4 часа кодинга по доработке своего проекта с учетом дополнительно предоставленных данных. В завершение состоится подведение итогов и награждение победителей.

В номинациях от НЛМК и Росреестра победители будут выявлены по абсолютному результату – максимальной точности прогностической модели. Номинация от Утконоса предполагает различные варианты решений, поэтому победитель будет определен жюри по итогу защиты представленных работ. Призовой фонд разделят 3 команды – каждая получит по 350 тысяч рублей.

Комментируя свое решение поддержать RAIF Hackathon, Анджей Аршавский, директор по анализу данных НЛМК, отметил: «Производство стального проката – один из наших ключевых бизнес-процессов. Увеличение производительности проката позволит выпускать больше продукции при сохранении высокого качества. В формате хакатона мы хотим попробовать решить задачу прогнозирования времени проката стали на одном из наших ключевых агрегатов. Хакатон дает возможность взглянуть на привычный производственный процесс под разными углами, понаблюдать, как для его оптимизации применяются разные, порой неожиданные подходы. А для участников RAIF Hackathon это шанс проявить себя, попробовать решить еще одну практическую задачу и понять свой уровень в среде коллег».

Свои пожелания к участникам хакатона сформулировал и Владимир Алабин, менеджер по автоматизации прогнозирования, Утконос: «Мы хотим иметь более полное представление о спросе и влияющих на него факторах для того чтобы с одной стороны максимально удовлетворять требованиям клиентов, а с другой ¬– оптимизировать работу склада. От разработчиков мы ждем решений, которые будут учитывать, как взаимосвязаны изменение цен и наличие одних товаров и спрос на другие. Также необходимо, чтобы математическая модель определяла товары-заменители и сопутствующие товары. Наконец, важно выявить закономерности в поведении клиентов и с учетом этого спрогнозировать будущие заказы».

Тимофей Алексеев, заместитель начальника управления ИТ Росреестра также озвучил свои ожидания от предстоящего соревнования разработчиков: «Мы рассчитываем получить от участников RAIF Hackathon репрезентативную информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости с учётом новых подходов. Нам будет интересно оценить практическую пользу представленных решений и возможность их дальнейшего применения в работе службы. От участников мы ждем нестандартных решений и внимания к деталям».

Помимо участия в офлайн-части RAIF Hackathon, финалисты смогут посетить техническую секцию RAIF и послушать признанных экспертов Data Science – представителей известных российских и зарубежных компаний (в том числе стартапов). Среди них: Вячеслав Воронцов, профессор кафедры интеллектуальных систем ФУПМ МФТИ; Дмитрий Бугайченко, инженер-программист «Одноклассники»; Эмили Драль, Chief Data Scientist Mechanica.AI; Николай Князев, руководитель команды Data Science «Инфосистемы Джет»; Алексей Драль CEO BigData Team и другие.

Регистрация на RAIF Hackathon открыта.