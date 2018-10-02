«Газпром нефть» завершила модернизацию финансового шаблона на базе SAP ERP

«Газпром нефть», в структуру которого входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья, завершила проект по модернизации шаблона финансовых процессов САПФИР. За счет унификации учетной системы на базе SAP ERP, затраты на эту функцию сократились на 10% и годовая экономия составила 70 млн руб. Сроки формирования отчетности РСБУ сократились до пяти рабочих дней, говорится в сообщении пресс-центра SAP CIS.

Единый шаблон финансовых процессов системы САПФИР используется в 27 дочерних обществах компании. Финансовая функция стала на 100% стандартизирована, процессы автоматизированы, за счет этого снизился уровень кастомизации решения, что позволило упростить поддержку и дальнейшее развитие решения. В рамках проекта разработаны 84 стандарта и 38 нормативно-методических документов.

Интеграция нового актива компании теперь занимает менее трех месяцев: за это время происходит тиражирование и настройка решения на базе SAP ERP.

Срок управления изменениями сократился в 2 раза и позволяет оперативно реагировать на изменения законодательства, а также принятых в компании методологии и бизнес-процессов. Интеграция новых активов стала дешевле и быстрее, что позитивно сказывается на достижении основных стратегических ориентиров.

«Переход от сложных в обработке и хранении разрозненных данных к систематизированной, структурированной информации позволяет оперативно выполнять анализ деятельности предприятия, облегчает принятие управленческих решений и составление прогнозов», – отметил заместитель генерального директора SAP CIS Дмитрий Пилипенко.