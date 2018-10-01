«Системный софт» обеспечил компанию «ЦФР» инструментами для виртуализации

«Системный софт», центр экспертизы в области подбора и внедрения ПО, завершил поставку продуктов для серверной виртуализации, облачных решений и цифровизации рабочего пространства в компанию «Центр финансовых расчетов», оператора расчетов между участниками оптового рынка электрической энергии в РФ. В рамках соглашения «ЦФР» получил эффективную и безопасную платформу для развертывания гибридной облачной архитектуры, созданную международной корпорацией VMware, говорится в сообщении пресс-службы компании «Системный софт».

«Компании из любой отрасли нуждаются в быстрых и простых способах развертывания и перемещения информации в облачные системы. “ЦФР” выступает на рынке электрической энергии унифицированной стороной по сделкам и заключает от своего имени договоры, обеспечивающие оптовую торговлю электрической мощностью в соответствии со предусмотренным договорами о присоединении. Электроэнергетика – особая, стратегическая отрасль. Здесь очень важно, чтобы все процессы работали “как часы”. Облачные решения VMware, которыми обеспечил нас „Системный софт“, позволят сделать рабочий процесс еще более эффективным, удобным, безопасным и масштабируемым», — сказал Алексей Котлобулатов, начальник отдела информационно-технического обеспечения компании АО «ЦФР».

VMware vSphere 6 – гибкое и безопасное решение, позволяющее выполнять весь спектр задач: администрировать, подключать и защищать приложения в единой рабочей среде в гибридном облаке. ПО упрощает процессы и управление ЦОД и при необходимости масштабирует бизнес, сокращая при этом эксплуатационные и капитальные расходы. VMware Sphere 6 анализирует работоспособность, выявляет проблемные точки производительности, виртуализирует большой массив данных, повышает производительность.

«„Системный софт“ — обладатель статуса Solution Provider Premier Partner в партнерской программе VMware. Мы можем оперативно поставить заказчикам со всеми необходимыми документами даже самое большое количество лицензий производителя. VMware продолжает удерживать лидирующие позиции в виртуализации серверов, помогая компаниям достигать бизнес-целей без простоев и замедления рабочих процессов. Помимо этого, программа поддерживает управление удаленными офисами и филиалами, обеспечивая за счет виртуализации быструю инициализацию серверов», — отметила Шушаник Мартиросян, руководитель отдела продаж компании «Системный софт».