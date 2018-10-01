Сбербанк обновил Сбербанк Онлайн на iPhone и представил денежные «Открытки»

Сбербанк выпустил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на iPhone и представил новую услугу — денежные «Открытки», помощью которой можно порадовать близких. Улучшения для пользователей iPhone и «Открытки» для пользователей Сбербанк Онлайн на iPhone и Android стали доступны c 1 октября, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В «Диалогах» в Сбербанк Онлайн появилась возможность отправлять денежные «Открытки». Это анимированное и озвученное изображение, к которому отправитель прикладывает пожелание и денежный перевод. Пользователь может выбрать открытки более чем из 50 вариантов — со знакомыми с детства героями «Союзмультфильма» («Винни-Пух», «Ну, погоди!»), популярными исполнителями 90-х, сказочными персонажами.

Святослав Островский, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка отметил: «В начале года мы запустили сервис "Диалоги" в Сбербанк Онлайн. Он быстро набирает популярность: пользователи уже могут общаться, отправлять уникальные стикеры со СберКотом и переводить друг другу деньги прямо в чате. Теперь мы даем клиентам нечто большее — возможность дарить эмоции своим родным, близким, друзьям. Для этого мы создали уникальные денежные "Открытки", в которых бережно перенесли образы отечественной культуры в цифровую среду».

В свою очередь, в обновленном Сбербанк Онлайн появилось несколько улучшений: вход в приложение стал быстрее; на главном экране появились полезные «Рекомендации» — финансовые советы, персональные предложения, инструкции по работе с приложением; через новый поиск на главном экране можно искать контакты для переводов, организации для платежей, функции приложения и банковские продукты; в обогащенной «Истории операций» теперь отображается полный список операций, включая покупки в магазинах и снятие наличных; оплата штрафов ГИБДД в Сбербанк Онлайн стала удобнее — можно посмотреть списки новых и уже оплаченных штрафов, сохранить данные водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, проверить фото и место на карте, говорится в сообщении.

По данным Сбербанка, активная аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» составляет 37 млн клиентов. В среднем пользователи входят в приложение чаще, чем один раз в два дня. Клиенты совершают в приложении 13 млн операций в день.