«Ростелеком», НАМИ и «Сколково» запустили опытную зону беспилотного транспорта на сети 5G

«Ростелеком», НАМИ и фонд «Сколково» запустили опытную зону беспилотного транспортного средства с использованием перспективной сети связи стандарта 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц на территории инновационного центра «Сколково» в условиях, приближенных к дорогам общего пользования.

Первая в стране открытая опытная зона фрагмента сети связи стандарта 5G/IMT-2020 была развернута на территории инновационного центра «Сколково» «Ростелекомом», Nokia и фондом «Сколково» в марте 2018 г.

В инновационном центре «Сколково» оборудована высокотехнологичная база, на которой можно проводить полномасштабные испытания и оценить реальные перспективы выведения беспилотников на городские улицы. База представляет собой «Станцию мониторинга» — объект выполняет функции центра диспетчеризации, хранения и зарядки автономных транспортных средств непосредственно на опытном маршруте в «Сколково». Станция даст возможность компаниям-разработчикам наглядно продемонстрировать степень готовности технологий, а также позволит на длительной (не выставочной основе) проводить динамические демонстрации беспилотной техники.

На специальной площадке для испытаний оборудовано круговое движение двух беспилотных электробусов КАМАЗ, разработанных совместно с НАМИ. Во время движения электробуса все телеметрические данные, данные параметров движения, видео фиксации высокого качества передаются по сетям пятого поколения в режиме реального времени в командный пункт мониторинга. Сам электробус рассчитан на 12 мест, 6 из которых — для сиденья, а водительского места не предусмотрено.

«Принципиально иная скорость передачи данных, возможность одновременного подключения более миллиона устройств и единицы миллисекунд для отклика делают 5G идеальной "средой" для беспилотного транспорта, – отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. – Эти характеристики развернутой нами сети позволяют достичь основной цели всех разработчиков "беспилотников" – безопасность при движении автономного транспорта по городским улицам».

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», сказал: «Фонд "Сколково" всегда поддерживает реализацию различных инновационных проектов на своей территории. В том числе мы уделяем большое внимание теме беспилотного транспорта. «Станция мониторинга» для БПТС позволит провести полномасштабные испытания и оценить реальные перспективы введения беспилотных транспортных средств в эксплуатацию на улицах нашей страны».

Алексей Гуськов, директор Центра государственных и комплексных программ ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», сказал: «Технические решения в проекте ШАТЛ 2.0 принимались от позиции создания БПТС, готового к выходу на дороги общего пользования. Техническая скорость автобуса — 110 км/ч. И все решения учитывают эту скорость: тормоза, подвеска, рулевое управление. Важно отметить, что наша ориентация на эксплуатацию на дорогах общего пользования отразилась в высокой степени готовности автобуса к сертификации. Ждем выхода нормативных требований к беспилотникам».

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, «умный» город, «умное» производство, «умный» дом, «умный» транспорт.

5G – это новое поколение радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает исключительно широкую полосу пропускания, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и широкое распространение сетевых услуг для задач развития общества и интернета вещей. 5G преобразует жизнь людей, экономику и все виды связи, открывая совершенно новые сферы применения коммуникаций и расширяя функциональность существующих беспроводных приложений.