Oracle выпустила новую версию платформы JDK

Oracle объявила о выпуске Java SE 11 (JDK11), следуя своим обязательствам регулярно выпускать обновления Java для сообщества разработчиков ПО. JDK 11 предлагает ряд новых улучшений для повышения производительности разработчиков программного обеспечения, а также предусматривает поддержку современных криптографических и интернет-стандартов, включая протоколы TLS 1.3 и HTTP/2.

JDK 11 является результатом активного сотрудничества инженеров Oracle и всемирного сообщества разработчиков Java в рамках OpenJDK Community и JCP. Это первое обновление по программе Long Term Support (LTS – «поддержка в течение длительного периода») в соответствии с анонсированным Oracle в прошлом году шестимесячным циклом выпуска. Со времени выпуска Java SE 8 сообщество разработало более 100 усовершенствований, которые были добавлены в JDK 9, 10 и 11.

«Стандарт TLS 1.3 был утвержден совсем недавно, и то, что Java SE 11 будет сразу его поддерживать, – фантастическая новость, – сказал Джим Манико, соавтор Iron Clad Java и основатель Manicode Security. – Этот новый цикл выпуска Java для Java SE означает, что можно будет быстро воспользоваться важными протоколами безопасности и другими стандартами, такими как TLS 1.3, предоставляя разработчикам приложений больше инструментов для создания безопасного программного обеспечения с использованием Java – самого популярного в мире языка программирования».

Теперь клиенты могут перейти от Java SE 8 к Java SE 11 в те сроки, которые наилучшим образом отвечают их уникальным бизнес-потребностям, при поддержке Oracle Long Term Support. Корпорация Oracle будет предоставлять своим клиентам обновления безопасности и исправления ошибок для JDK 11 до 2026 г. Следующий выпуск LTS запланирован на сентябрь 2021 г.

«Благодаря постоянным усовершенствованиям от Oracle и сообщества Java, JVM остается лучшей платформой для создания приложений, – отметил Рафаэль Винтерхалтер из компании Scienta Norway, создатель Byte Buddy – популярной библиотеки генерации и работы с кодом для Java. – Выпуск Java SE 11 дает мне уверенность в том, что приложения Java будут более инкапсулированными и прозрачными, сохраняя подтвержденные преимущества модульной системы. Это имеет решающее значение в ситуации, когда приложения становятся все более сложными и используют растущее число зависимостей. Новые исследуемые функции, такие как nestmates (вложенные "классы-соседи"), обещают большие перспективы в повышении производительности компиляции и ускорении запуска приложений».

Ключевые средства Java 11 включают: поддержку системы управления доступом Nestmate (Nest-based access controls): новый механизм управления доступом позволяет избавиться от необходимости подстановки компилятором специальных промежуточных методов обеспечения доступа; формат файлов с классами расширен поддержкой динамически создаваемых констант: это уменьшает издержки и устраняет несоответствия при создании новых форм материализуемых констант класса, предлагает более широкие возможности для программирования и повышения производительности; сборщик мусора Z (ZGC): полностью пассивная реализация GC с ограниченным лимитом распределения, насколько это возможно минимизирующая задержки и непроизводительные потери из-за сборки мусора; инструментарий Flight Recorder: фреймворк сбора данных для диагностики приложений Java и HotSpot JVM без негативного влияния на производительность.

«Благодаря модели выпуска LTS наши клиенты могут перейти от одной хорошо поддерживаемой версии Java SE LTS к следующей в предпочитаемые ими сроки, в то же время она позволяет экосистеме разработчиков программного обеспечения на языке Java быстрее получить доступ к улучшениям, – сказал Жорж Сааб, вице-президент Oracle по разработке программного обеспечения, Java Platform Group. – С появлением подписки на Oracle Java SE у клиентов теперь есть простой способ получить доступ к регулярным выпускам проверенных и сертифицированных обновлений, касающихся производительности, стабильности и безопасности, непосредственно от Oracle».