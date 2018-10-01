«Элтекс» запустила в серийное производство бюджетное решение с двухдиапазонным Wi-Fi

Абонентский маршрутизатор NTU-RG-5421G-Wac запущен в серийное производство. NTU-RG-5421G-Wac поможет операторам связи снизить себестоимость подключения без потери качества связи, говорится в сообщении компании.

Устройство покрывает большую часть потребностей потребителей в Wi-Fi в доступе в сеть Интернет при построении GPON-сети в частном секторе и многоквартирных домах, а также в офисных помещениях. NTU-RG-5421 работает одновременно в двух диапазонах 2,4ГГц и 5ГГц. Поддержка стандарта Wi-Fi 802.11ас, позволяет маршрутизатору осуществлять передачу данных на скорости до 866 Мбит/с.

На настоящий момент большинство абонентских маршрутизаторов работают в одном диапазоне, что создает высокую нагрузку в часы пиковой активности и вызывает проблемы с уровнем сигнала.

Возможность работы устройства одновременно в двух частотных диапазонов 2.4Ггц и 5Ггц позволяет использовать современные устройства в более свободном частотном диапазоне, что значительно улучшает качество связи, а также позволяет достичь более высокой скорости и стабильности соединения. Эти факторы имеют большое значение в интерактивных сервисах, например таких как видео и онлайн-игры.

В качестве ключевых преимуществ производитель называет низкую цену, возможность стабильной работы Wi-Fi соединения и более высокую скорость передачи данных; гигабитный роутер, порт FXS для подключения аналогового телефона, порт USB 2.0 для подключения сетевого накопителя или принтера, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 802.11a/a/n/ac.