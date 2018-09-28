Завершена разработка решения Wi-Fi offload для точек доступа Wi-Fi серии WEP/WOP

Решение позволяет осуществлять авторизацию в сетях Wi-Fi с помощью мобильной сим-карты, посредством стандарта 802.11u и обеспечить бесшовное переключение между Wi-Fi и GSM сетями посредством EAP-SIM, EAP-AKA, а также перегрузку мобильного трафика в Wi-Fi сети для переноса нагрузки, создаваемой интернет-трафиком, из мобильной сети в сеть Wi-Fi, говорится в сообщении компании «Элтекс», российского производителя телекоммуникационного оборудования.

Использование и внедрение публичных беспроводных сетей Wi-Fi увеличивается с каждым годом, сети Wi-Fi появляются в метро, общественном транспорте, в парках, на стадионах и т.д. Также наблюдается регулярный рост трафика в мобильных сетях, которые не всегда готовы обеспечить высокие скорости из-за ограниченных ресурсов базовой станции и частотного спектра, поэтому нагрузку стоит разделять между беспроводными технологиями, работающими в разных частотных диапазонах, говорится в сообщении.

Решение Wi-Fi offload позволяет пользователю бесшовно перейти на передачу интернет трафика через Wi-Fi сеть без необходимости проходить авторизацию вручную или вводить пароль на своем смартфоне, при наличии в зоне видимости сетей, которые поддерживают GSM оператора абонента. Технология способна идентифицировать пользователя по сим-карте, что необходимо для соблюдения законодательной базы в РФ. Для реализации процесса авторизации в Wi-Fi offload, устройство пользователя должно поддерживать стандарт 802.11u.

Данный стандарт позволяет автоматически находить беспроводные сети, у которых доступна идентификация по сим-карте (EAP-SIM, EAP-AKA), идентифицировать пользователя в базе данных мобильного оператора (HLR) и дать пользователю необходимые политики доступа в сеть (тариф, скорость и т.д.) без манипуляций самого пользователя.

Помимо бесшовного переключения между GSM и Wi-Fi сетями для пользователя, основная денежная модель строится на взаимовыгодных договоренностях между операторами, которые владеют сетями Wi-Fi offload и мобильными операторами (3G,4G). Для них такие договоренности могут стать одним из источников дополнительного дохода. На данный момент на территории РФ уже есть примеры таких договоренностей и развернуты пилотные зоны.