Исследование QIWI, НАФИ И АСИ: высоким уровнем цифровой грамотности обладают 15% российских подростков

Индекс цифровой грамотности российских подростков составил 73 п.п. из 100 возможных. Подобный показатель для взрослого населения составляет 52 п.п. Большинство подростков знают о возможностях интернета, могут быстро найти информацию, с легкостью разобраться в интерфейсе нового гаджета или сформировать свою ленту новостей. В то же время они не осознают угроз цифровой среды и склонны верить в ее безопасность. Только 15% тинейджеров обладают высоким уровнем цифровой грамотности (доля респондентов с Индексом 90 п.п. и выше).

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследовательского спецпроекта «Дети и технологии», проведенного Аналитическим центром НАФИ, Группой QIWI и Агентством стратегических инициатив в мае-августе 2018 г., говорится в сообщении PR-службы QIWI. В рамках проекта были проведены всероссийские опросы родителей, опросы подростков 14-17 лет, фокус-группы с детьми 9-12 лет, а также кабинетное исследование российских и мировых программ повышения цифровой грамотности детей и подростков.

Под цифровой грамотностью в исследовании понимается базовый набор знаний, навыков и установок, позволяющий человеку безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни.

Компоненты цифровой грамотности подростков — это грамотность информационная (знания о специфике информации и различных ее источниках, навыки поиска релевантной информации и ее сравнения, установки в отношении пользы и вреда информации), компьютерная (знание устройства компьютера и его функций, навыки использования компьютера и аналогичных устройств, установки в отношении роли компьютера в ежедневной практике), медиаграмотность (знание о медиа-контенте и его источниках, навыки поиска новостей и фактчекинга, установки в отношении достоверности информации, сообщаемой через СМИ), коммуникативная грамотност (знания о специфике диалога в цифровой коммуникации, навыки использования современных средств коммуникации, установки в отношении этики и норм общения в цифровой среде, технологические инновации (знания современных технологических тенденций, навыки работы с гаджетами и приложениями, установки в отношении пользы технологических инноваций).

Индекс цифровой грамотности подростков рассчитывался как среднее значение по всем указанным компонентам и составил 73 п.п. из 100 возможных. 15% российских подростков продемонстрировали высокий уровень базовых компетенций в цифровой среде (доля респондентов с Индексом 90 п.п. и выше). Среди них 32% девушек и 68% юношей. Аналогичная доля взрослых, демонстрирующих высокий уровень цифровой грамотности, составила 26%.

Индекс цифровой грамотности несколько выше среди юношей (76 п.п. по сравнению с 71 п.п. у девушек). Юноши демонстрируют более высокий индекс цифровой грамотности за счет выраженных знаний и навыков в области компьютерных технологий.

Индекс цифровой грамотности выше среди подростков, проживающих в крупных населенных пунктах — городах с населением 500 тыс. чел. и выше (74–76 п.п. по сравнению с 69 п.п. в городах 50 тыс. —100 тыс. чел.), а также среди подростков из более обеспеченных семей (80 п.п. у самой высокодоходной группы по сравнению с 71 п.п. у самой низкодоходной группы).

«Как технологичная компания мы видим свою миссию в образовании подрастающего поколения в вопросах финансовой и цифровой грамотности и приобщению детей и подростков к правильному обращению с современными технологиями. Как показывают результаты нашего исследования, несмотря на то что поколение Z выросло в эпоху интернета, это не гарантирует им высокий уровень цифровой грамотности. Мы считаем, что вопросам повышения цифровой компетентности должно уделяться внимание на самом высоком государственном уровне. Это необходимое условие для перехода на цифровую экономику и гарантия конкурентоспособности как всего государства, так и отдельно взятого человека», – отметила Елена Луценко, руководитель образовательных программ QIWI.

Для всех подростков характерны высокие показатели информационной и медиаграмотности. Так, 80% тинейджеров знают, что при поиске информации в интернете эффективнее будет пользоваться сразу несколькими источниками. 75% делают это быстро, с легкостью могут найти в интернете любую необходимую информацию. 76% подвергают сомнению достоверность новостей в СМИ и предпочитают использовать разные источники для проверки правдивости освещения событий, 77% сами формируют свою новостную ленту в соцсетях.

Также у тинейджеров хорошо развиты коммуникативные знания и навыки. 82% подростков согласны с тем, что точки зрения бывают разные, и сложно оценить, чья более правильная. 79% хорошо знают функционал и возможности соцсетей и мессенджеров, которые используют.

«Измеряя уровень информационной, коммуникативной и медиаграмотности, мы подтверждаем отличные знания и навыки российских подростков, – отметила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. – Когда же речь заходит об установках по отношению к цифровой среде и ее восприятии, показатели заметно снижаются по ряду параметров. Другими словами, осознание угроз цифровой среды слабее, чем способности по работе с ней. Подобные “перекосы” свидетельствуют о стихийном формировании цифровой грамотности российских подростков».

Треть подростков (33%) не осознают возможного вреда, который может приносить информация. Столько же подростков (32%) считают, что в интернете нет необходимости придерживаться общепринятых норм общения. Более четверти тинейджеров (27%) забывают о том, что даже те СМИ и сообщества в социальных сетях, которые они выбрали сами, могут сообщать неполную информацию, либо преподносить ее в выгодном кому-то свете.

При этом большинство опрошенных подростков осознают удобство технологий в решении повседневных задач — для учёбы, работы и т.п. (74%). Однако почти половина подростков (44%) не знают устройства компьютера и для чего нужны некоторые программы, не могут самостоятельно решить проблемы, связанные с работой компьютера, включая установку и обновление программ и операционной системы.

Абсолютное большинство подростков (90%) считают, что гаджеты помогают им в жизни. Большинству (83%) не составляет труда разобраться в том, как использовать ранее не используемый ими гаджет. Почти половина подростков (42%) отметили, что не следят за новостями в сфере новых технологий и редко интересуются технологическими новинками.

«Цифровизация нашей жизни — это уже не завтрашний, а сегодняшний день. Мы живём в эпоху цифровой экономики, ежедневно пользуемся цифровыми сервисами. Но цифровизация несет с собой не только удобство, но и риски. Важно не пользоваться этими благами бездумно, а знать правила игры, уметь отличить честных игроков этой системы от нечистых на руку. Поэтому цифровая грамотность — одна из ключевых грамотностей XXI века, – сказала Анастасия Зырянова, заместитель директора Направления “Социальные проекты” АСИ. – Исследование поможет найти пробелы и дефициты в знаниях детей, задаст направление для создания новых учебных курсов. Все это должно быть современно, интересно, ярко, геймифицированно, интерактивно, иначе мы не достучимся до поколения Z. Мы в АСИ поддерживаем проекты, предлагающие новые виды и формы образования. Наша цель — создать такую экосистему образования, которая будет формировать у детей важные для жизни сегодня и в будущем навыки. Это поможет ребятам быть успешными в нашем стремительно меняющемся мире».