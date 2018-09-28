Huawei представила ИКТ-решения на базе облачных технологий для железнодорожных систем

Huawei на выставке-ярмарке InnoTrans 2018 представила новые ИКТ-решения, в том числе Urban Rail Cloud и Railway IoT, а также коммерческий кейс в области высокоскоростных основных сетей на базе OTN. Разработки Huawei позволят операторам железных дорог предоставлять эффективные и безопасные услуги c использованием технологий связи, говорится в сообщении PR-службы компании.

«Мы разрабатываем передовые решения, которые помогают операторам железных дорог улучшать качество обслуживания пассажиров, повышать уровень безопасности и операционной эффективности. Тем самым Huawei стремится создать отраслевую экосистему для железнодорожного транспорта», – сказал Стивен Сюн (Steven Xiong), вице-президент направления «Железнодорожная отрасль».

На выставке InnoTrans 2018 Huawei продемонстрировала ИКТ-решения по пяти направлениям: операционная сеть связи железнодорожного транспорта (Railway Operational Communication), операционная сеть связи городской системы железнодорожного транспорта (Urban Rail Operational Communication Network), Адаптивное депо (Agile Depot), облачный центр управления (Cloud OCC) и железнодорожные ИКТ-сервисы (Rail ICT Services). Кроме того, компания представляет свое решение LTE-R на базе стандарта 3GPP R15, которое соответствует операционным требованиям высокоскоростных железных дорог (500 км/ч). В контексте полномасштабного использования сетей связи на базе стандарта 4G LTE и наступления эры 5G Huawei подчеркивает преимущества сетей беспроводной широкополосной связи типа «train-to-ground», говорится в сообщении.

В частности были представлены Urban Rail Cloud и Railway IoT. Huawei Urban Rail Cloud – это интеллектуальная облачная платформа для ускоренного перехода небольших городских систем железнодорожного транспорта с однолинейности на многолинейность. Решение разделяет разрозненные сервисные системы, обеспечивая коллективное использование ресурсов, распределение ресурсов «по требованию» и гибкое расширение для новых сервисов. Это первое на рынке решение, построенное на базе узкополосного Интернета вещей (NB-IoT) для различных сценариев использования в путевом хозяйстве (trackside scenarios). Оно позволяет коллективное использование Интернета вещей, обеспечивает визуализацию процессов и своевременное уведомление о чрезвычайных ситуациях. Этот инструмент помогает операторам железных дорог разрабатывать интеллектуальные системы с комплексным сенсорным функционалом.

Коммерческая сеть на базе технологии OTN (оптические транспортные сети) Shanghai Shentong Metro Group использовала OTN-решение Huawei для создания сети связи верхнего уровня в шанхайском метро, которая была завершена и запущена в коммерческую эксплуатацию в 2018 году. Это первый случай, когда технология оптических транспортных сетей получила коммерческое применение в мировом секторе городских железных дорог.

Решение IP Railway характеризуется сверхвысокой пропускной способностью, повышенным уровнем надежности и безопасности, простой системой технического обслуживания и эксплуатации, а также передовыми технологиями, говорится в сообщении. Оно использует маршрутизаторы Huawei из серии NE для поддержки эволюции 100G/400G, сервисов широкополосной связи и видеосервисов, чтобы помочь железнодорожному транспорту вступить в новую эру «all-IP».