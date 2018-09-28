HP представила в России новые ПК и мониторы для бизнеса

HP объявила о доступности на российском рынке коммерческих ПК нового поколения: обновленная линейка ноутбуков серии EliteBook и бизнес-решение с отсоединяемой клавиатурой HP Elite x2, моноблоки и десктопы EliteOne и ProOne, а также устройства для медицинских учреждений, мониторы, повышающие производительность совместной работы, и сверхмощные профессиональные рабочие станции.

Представленные устройства отражают все тенденции рынка: стильный дизайн, безрамочные дисплеи, матовые экраны с высоким разрешением, надежные функции безопасности, «всплывающие» камеры и широкие возможности для удаленного взаимодействия между коллегами. Спектр решений нового поколения позволяет подобрать устройство любого форм-фактора под стиль работы пользователя, конкретные задачи бизнеса и требования безопасности.

«Новое — это не всегда хорошо забытое старое. В случае с HP новое – это сплав инновационных технологических решений и современных тенденций, актуальных потребностей бизнес-сообщества и традиций производства коммерческеских продуктов, — сказал Николай Шмыков, руководитель группы по развитию коммерческих ПК HP в России. — Этот сплав образует новое поколение энергоэффективных устройств повышенной производительности, тонких и легких с новыми стандартами разъемов, отвечающие всем современным вызовам в области кибербезопасности».

HP ProOne 440G4 23.8” NT – многофункциональный моноблок, обеспечиващий производительность бизнес-класса и предоставляет функции безопасности, администрирования и совместной работы.Технология HP BIOSphere Gen48, используемая в моноблоке, обеспечивает надежность и сокращает время простоя.

HP EliteOne 800G4 23.8” NT Healthcare edition – первый моноблок компании, который соответствует техническим стандартам безопасности и производительности EN/IEC 60601-1-25, а также позволяет выполнять дезинфекцию с помощью бактерицидных салфеток. Помимо прочего моноблок оснащен процессорами Intel Core 8-го поколения, опциональной технологий Intel vPro и памятью Intel Optane.

HP EliteDesk 800G4 Desktop Mini 95W GFX – компьютер, созданный специально для предприятий. ПК совершенно не занимает место на рабочем столе — его можно закрепить на задней стороне монитора HP EliteDisplay, который будет обеспечивать электропитание компьютера. Аксессуары HP Desktop Mini позволяют разместить компьютер где угодно. Мощный и быстродействующий процессор Intel Core 8-го поколения с тепловыделением 95 Вт, заключенный в компактном корпусе, позволяет решать даже самые сложные задачи.

HP EliteOne 1000G2 27” 4K – моноблок с 4К монитором. Масштабируемый и гибкий, первый моноблок компании с возможностью замены монитора и модернизации базовых компонентов. Возможность гибкого повторного развертывания позволяет продлить жизненный цикл вашего компьютера.

HP Elite Slice G2 – универсальное устройство для проведения конференций. ПК отличается удобной настройкой, интуитивно понятным интерфейсом и чистым звуком на универсальной системе Skype Room System, которая устраняет препятствия в общении.

HP N240 – тонкий монитор с современным дизайном отлично дополняет современные офисы. Монитор HP N240 с диагональю 23,8" предлагается по у доступной цене и является неплохим выбором для растущего бизнеса, которому требуются решения в современном стиле.

HP VH27 – монитор с четким экраном благодаря разрешению Full HD (1920 x 1080) с диагональю 68,58 см (27") и IPS-панели. Изящный корпус со сверхтонкими рамками с трех сторон обеспечивает почти незаметный переход между экранами при установке рядом с другим монитором.

HP LD5512 – большой дисплей 4K UHD с диагональю экрана 139,7 см (55") и двумя встроенными стереодинамиками. Высокие четкость текста и качество изображений благодаря более 8 млн пикселей и разрешению 3840 x 2160. Прекрасная видимость благодаря широким углам обзора (178 градусов).

HP S14 – портативный 14-дюймовый монитор с интерфейсом USB Type-C. Новинка предназначена для использования прежде всего с ноутбуками. EliteDisplay S14 располагает защитным чехлом, который одновременно выполняет функцию подставки.

HP Z38 Сurved – премиальный монитор, с набирающим популярность соотношением сторон 21:9, не только для пользователей, работающих с профессиональной графикой, но и отличное решение для руководителей и финансистов, работающих с табличными документами. Один широкий экран позволяет работать в нескольких программах.

HP EliteBook x360 1030 G3 – решение для мобильной работы, которое обеспечивает надежность, высокую производительность и мощные средства работы с графикой в управляемых ИТ-средах по сравнению с другими устройствами своего класса. Комплексный набор средств безопасности помогает защитить компьютер от внешних угроз. Опциональный экран с технологией HP Sure View Gen2 позволяет мгновенно скрыть информацию на вашем дисплее HP EliteBook x360 1030 от посторонних глаз.

HP Elite x2 1013 G3 – бизнес-планшет. Производительность ПК поможет справиться со всеми задачами, а благодаря свободе планшета вы сможете дать волю творчеству. Мощные процессоры обеспечивают работу профессиональных приложений, а мобильность планшета позволяет работать в пути. Ноутбук Elite x2 1013 поддерживает конфигурацию с отсоединяемой клавиатурой.

HP EliteBook 1050 G1 – со сверхтонким бизнес-ноутбуком премиум класса, оснащенным опциональным графическим адаптером Nvidia Geforce GTX 1050, вы получите производительность, необходимую для воплощения всех ваших идей. Устройство справляется с самыми тяжелыми нагрузками благодаря мощному шестиядерному процессору Intel Core 8-го поколения, дополнительному графическому адаптеру Nvidia GeForce GTX 10503 и двум твердотельным накопителям с поддержкой RAID2.

HP ProBook x360 440 – решение для специалистов в компаниях малого и среднего бизнеса, которым необходим приемлемый по цене ноутбук, сочетающий в себе средства защиты и передовые функции работы с мультимедиа. Продуктивная работа в течение всего дня благодаря высокопроизводительному процессору Intel Core 8-го поколения, длительному времени работы от батареи и поддержке док-станции USB Type-C, которая обеспечивает питание и передачу данных и видео через одно подключение.

HP EliteBook 800 G5 – безопасный и элегантный ноутбук с мощными инструментами для совместной работы, позволяющий продуктивно работать, где бы вы ни находились. Устройство обеспечивает надежность и удобство в поездках: ноутбуки серии EliteBook 800 успешно прошли испытания по стандарту MIL-STD 810G.

HP ProBook 400 G5 – функциональный тонкий и легкий ноутбук, который позволяет работать продуктивно как в офисе, так и за его пределами. ProBook сочетает стильный дизайн, точные линии и изящные изгибы с производительностью процессора Quad Core и длительным временем автономной работы, что делает его незаменимым решением.

HP Dock Thunderbolt G2 – компактная и многофункциональной док-станция HP со звуковым модулем. Она поддерживает возможности управления по сети и подключение устройств USB-C.

HP ZBook 17 G5 – мощная рабочая станция HP, предлагающая производительность настольного компьютера и свободу ноутбука. Уровень производительности остается неизменно высоким даже при одновременном редактировании нескольких потоков контента, обработке данных и работе в приложениях виртуальной реальности. Рабочая станция HP ZBook 17 имеет на 50% больше ядер по сравнению с предыдущим поколением, систему хранения емкостью 10 ТБ, 64 ГБ памяти и графический адаптер Nvidia Quadro P5200. Благодаря улучшенной на 20% системе охлаждения устройство продолжает бесшумно работать без нагрева даже при одновременном запуске нескольких приложений.