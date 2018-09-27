«Цифра» приобрела Theta Data Solutions – стартап в области промышленного ИИ

«Цифра», разработчик цифровых технологий для промышленности, усилила направление по искусственному интеллекту за счет покупки стартапа Theta Data Solutions и найма сотрудников, участвовавших в крупнейших российских проектах в области промышленного ИИ.

Theta Data Solutions была основана в апреле 2017 г. выходцами из КРОК, «Яндекс» и Homeсredit Bank. Компания специализировалась на создании, внедрении и сопровождение аналитических решений в области прогнозирования и оптимизации технологических процессов, имитационного моделирования, хранения и обработки больших данных. Несмотря на достаточно короткий срок своего существования, Theta удалось реализовать более 20 проектов в промышленности для крупных заказчиков. В частности, в нефтегазовой отрасли для «Газпром нефти» разработан проект оптимизации логистики нефтепродуктов, создана система предиктивных цифровых моделей для оптимизации рецептур и обеспечения качества выпускаемой продукции, внедрено решение по оптимизации механического подъема нефти из скважины. Еще один значимый проект – создание платформы для управления транспортно-логистическими «большими данными». Общая сумма контрактов превышает 30 млн рублей.

«Цифра» вышла на рынок промышленного ИИ в начале 2018 г. В числе реализуемых проектов разработка аналитической системы с использованием методов глубокого машинного обучения для цеха производства хлорметанов «Химпром», которая позволит увеличить выпуск высокомаржинального продукта метиленхлорида до 46 тонн в сутки. Еще один проект – создание рекомендательной системы для оптимального управления чиллерными установками для «Филипп Морис Ижора», позволившая добиться значительной экономии электроэнергии.

«В ближайшие несколько лет искусственный интеллект изменит облик российской промышленности. Рынок систем на основе ИИ в России достигает 20 млрд руб., а экономический эффект от их использования в промышленности может составить до 200 млрд руб. Мы в "Цифре" считаем этот рынок для себя приоритетным, поэтому формируем сильную профессиональную команду с уникальными компетенциями и приобретаем лучшие существующие разработки на рынке»,–- отметил Игорь Богачев, генеральный директор «Цифра».

Всего к «Цифре» присоединилось 13 человек: специалисты в области даталогии, бизнес-аналитики, промышленные эксперты. Среди них Константин Горбач, ранее занимавший должность директора по продажам Yandex Data Factory. В «Цифре» Константин назначен на должность директора департамента интеллектуальных приложений. Также к компании присоединился Дмитрий Луковкин, один из основателей известного онлайн-сервиса StocksNeural.net, использующего глубокое машинное обучение (Deep Learning) для анализа и прогнозирования финансовых временных рядов.

В «Цифре» Дмитрий поможет обеспечить трансфер технологий «переднего края ИИ» в практику компании.

«Подавляющее большинство игроков российского рынка искусственного интеллекта опирается исключительно на экспертизу в области анализа данных и математики, при этом понимание предметной области в таких высокотехнологичных индустриях как металлургия, нефтедобыча, нефтехимия, химия и других, зачастую носит критически важный характер. В "Цифре", фокусирующейся именно на производственном секторе, "промышленность" лежит в ДНК. Это позволит создавать решения, которые будут решать отраслевые задачи клиентов», – отметил Константин Горбач, директор департамента интеллектуальных приложений «Цифра».

В «Цифре» новая команда займется разработкой ИИ-платформы для управления и оптимизации производственных процессов. А также подключится к анонсированному на ПМЭФ проекту «Цифровой завод» с «Газпром нефтью», который станет частью создания первой в России цифровой платформы для управления процессами логистики, нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов.