Технология Mir Accept 2.0 позволит владельцам карт «Мир» быстрее оплачивать покупки в интернете

НСПК, оператор платежной системы «Мир», сертифицировал по протоколу Mir Accept 2.0 группу компаний Assist, обеспечивающую проведение онлайн-платежей для крупных участников рынка электронной коммерции в России: Ozon, Travel, Google, Мариинский театр, Bileter, HeadHunter, Xiaomi, Bonprix, Burger King, «Росгосстрах», Allsoft и др. Новый протокол дает возможность сделать более быстрым и безопасным процесс покупки для держателей карт «Мир», приобретающих в интернете товары и услуги у клиентов Assist, говорится в сообщении PR-службы компании Assist.

Платформа безопасной электронной коммерции MirAccept 2.0 разработана и реализована Национальной системой платежных карт на базе протокола EMVCo 3D-Secure 2.1.0. Ее принципиальной особенностью является то, что в дополнение к традиционному механизму аутентификации пользователей с помощью кодов из SMS-сообщений и push-уведомлений добавляется принцип анализа совокупности факторов, помогающих идентифицировать пользователя (платежное поведение, параметры устройств, геолокация и пр.). В отличие от двухфакторной аутентификации с использованием SMS-кода, такой способ проверки подлинности плательщика является более надежным, позволяет ускорить процесс оплаты и увеличить количество успешных платежей, говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, использование MirAccept2.0 поможет онлайн-компаниям снизить операционные расходы и количество потерь по мошенническим транзакциям, увеличить конверсию интернет-магазинов и доверие покупателей к ним.

«Картами платежной системы “Мир” сейчас можно расплатиться на сайтах всех наших клиентов, – отметила руководитель отдела по работе с клиентами группы компаний Assist Диана Полехина. – По нашим оценкам, в первой половине 2018 г. количество онлайн-платежей, совершенных по картам “Мир”, выросло в 3,6 раза по сравнению со вторым полугодием 2017 г. Внедрение протокола MirAccept 2.0 позволит платежной системе “Мир” еще больше увеличить свою долю на рынке».

«Сегодня все больше онлайн-платежей совершается пользователями с мобильных устройств, и задача всех участников – банков, разработчиков и интернет-магазинов – не просто ускорить процесс онлайн-оплаты, но и сделать его более простым и безопасным. Платформа MirAccept 2.0 позволяет успешно решить эти задачи. Мы благодарим коллег из Assist за сотрудничество, и надеемся, что благодаря нашей совместной работе торговые компании, банки и покупатели в ближайшее время смогут оценить все плюсы нашей новой технологии», – сказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.