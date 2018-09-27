Gfk объявила о доступности в Росcии аналитичекого решения Consumer Insights Engine

GfK в России выпустила на рынок Consumer Journey («Путь к покупке») – первый модуль аналитического решения GfK Consumer Insights Engine, который дает прямой доступ к аналитике о том, как онлайн- и офлайн- поведение покупателей и их путь к покупке влияют на продажи брендов на рынке бытовой техники и электроники. Кроме России GfK Consumer Insights Engine заработал в 10 странах мира.

«До сих пор GfK была известна игрокам рынка бытовой техники и электроники как поставщик данных розничных продаж. Наши ежемесячные и понедельные отчеты, которые ритейлеры и производители получали по подписке в режиме on-demand, использовались ими, чтобы находить ответы на вопросы, что продается, по какой цене и где. С выходом в России GfK Consumer Insights Engine по подписке стали доступны и данные потребительского и покупательского поведения – которые дают ответ на вопросы о том, кто покупает, как и почему», – сказала Елена Морковина, глава направления Consumer Insights.

По словам представителей GfK, Consumer Insights Engine – это первое подобное решение для производителей и ритейлеров в сфере технологий и товаров длительного пользования, которое комбинирует данные о продажах товаров (point of sales data) с данными исследований покупательского поведения, данными онлайн поведения, данными отзывов и рекомендаций, проанализированных с помощью технологий искусственного интеллекта.

Благодаря уникальному пользовательскому интерфейсу GfK Consumer Insights Engine дает прямой доступ в режиме on-demand не просто к отдельным данным, а сразу к готовым инсайтам о потребителях, что помогает быстрее принимать обоснованные бизнес решения.

Преимуществами решения является прозрачность пути потребителей к покупке в условиях мультиканального поведения – поиск наиболее значимых точек контакта с потребителем упрощается, также, как и выбор наиболее эффективных способов и каналов продвижения. А анализ упущенных покупателей помогает своевременно получать ответы на вопросы, где проблемные зоны, как их корректировать и находить новые точки роста.

Новая аналитическая система GfK обеспечивает поддержку принятия решений в таких подразделениях, как разработка продуктов, управления категориями, маркетинг, продажи. Эти бизнес-подразделения компаний производителей и ритейлеров испытывают огромный прессинг из-за стагнации спроса, коротких жизненных циклов моделей, растущей значимости цифровых каналов, роста конкуренции и давления промо. Текущие задачи подчас не оставляют возможности маркетологам и тем, кто отвечает за продажи, достаточно времени на то, чтобы хорошо проработать данные заказных исследований и найти ответы на ключевые вопросы бизнеса. Пользователи GfK Consumer Insights Engine получают инсайты о потребительском поведении немедленно и могут сразу начать использовать их в работе.

GfK Consumer Insights Engine отвечает на множество вопросов о потребителях, которые интересуют ритейлеров и производителей товаров на рынке бытовой техники и электроники, в том числе такие как: что является триггером для превращения потребности в покупку? Какие каналы используют покупатели, когда ищут товары? Какие характеристики наиболее важны потребителям при принятии решения о покупке? И что покупатели думают и говорят о товаре?

Решение доступно уже в нескольких странах, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Великобританию, Россию, Индию, Китай, Японию, Южную Корею, Бразилию и США. На данном этапе в системе доступны потребительские данные для таких категорий, как ИТ-товары, принтеры, крупная и малая бытовая техника, игровые устройства (Gaming), потребительская электроника.