Директор по техническим инновациям и инфраструктуре займется развитием технической стратегии «Мегафона»

«Мегафон» сообщил о появлении в составе топ-менеджмента новой должности директора по техническим инновациям и инфраструктуре (CTIO). Эту позицию в компании занял Фредерик Ваносчуйзе, ранее работавший в Vodafone Germany и МТС. Ваносчуйзе будет курировать блоки «Цифровые инновации» и «Фундаментальная инфраструктура».

Фредерик Ваносчуйзе был назначен CTIO «Мегафона». После получения необходимых корпоративных одобрений Фредерик войдет в состав правления оператора.

До прихода в «Мегафон» Ваносчуйзе с октября 2014 г. по июль 2018 г. занимал пост главного информационного директора (Chief Information Officer) в компании Vodafone Germany. С февраля 2010 г. по апрель 2014 г. он работал в качестве исполнительного вице-президента и CIO компании МТС, где также был членом правления. С декабря 2006 г. по август 2009 г. Ваносчуйзе занимал должность CIO группы в Millicom International Cellular SA. В 1999-2006 гг. работал на различных постах в компании BASE, в 1997-1999 гг. – трудился в Alcatel Bell, а в 1995-1997 гг. – в Siemens Atea.

Ваносчуйзе владеет степенями инженера по электронике и телекоммуникациям (High School of Liege, Бельгия), инженера по компьютерным наукам и менеджменту (University of Mons, Бельгия) и EM в сфере управления ИТ (Solvay Business School, Бельгия).

«В первую очередь наш новый CTIO будет отвечать за непрерывность бизнеса и займется реализацией технической стратегии, которая направлена на то, чтобы "Мегафон" стал лучшим партнером для жизни российских цифровых абонентов. Фредерик обладает значительным опытом в этой сфере, и мы очень рады приветствовать его в составе нашей команды», – сказал исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.