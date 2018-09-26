Введена в эксплуатацию система гарантированного электроснабжения для Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД

Компания LWCOM по заказу генерального подрядчика ООО «Фирма «НИТА» осуществила поставку и ввод в эксплуатацию кластера групповых источников бесперебойного питания (ИБП) для систем и средств управления воздушным движением Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, говорится в сообщении компании.

ООО «Фирма «НИТА» — российская компания в области научно-технических разработок в гражданской и государственной авиации, поставщик технических решений для системы организации воздушного движения (ОрВД). Также компания ведет разработку авиационных тренажеров с использованием современных информационных технологий. Разрабатываемые решения и системы поставляются и используются для создания самолетных и вертолетных тренажеров.

Объекты авиационной инфраструктуры требуют специализированного подхода к проектированию и оснащению, а их сетевая инфраструктура должна функционировать бесперебойно. Как следует из пресс-релиза, чтобы обеспечить отказоустойчивость сети и ее гарантированное электроснабжение, была приглашена компания LWCOM как надежный системный интегратор и поставщик телекоммуникационного оборудования.

В качестве решения было выбрано оборудование производителя EATON, в состав которого вошли задублированные источники бесперебойного питания 93PM мощностью 150кВа и 50Ква с продолжительным временем автономной работы.

В рамках проекта специалисты LWCOM выполнили разработку проектного решения на установку и подключение источников бесперебойного питания (ИБП), осуществили подбор и поставку оборудования, установили и подключили оборудование, настроили калибровку параметров и проверку режимов работы ИБП, ввели оборудование в эксплуатацию и проинструктировали персонал заказчика о правилах работы.

«Внедренное решение позволило обеспечить полностью резервную архитектуру и защиту от всех существующих видов помех, таких как импульсные высоковольтные броски, выбросы напряжения, его длительное падение, кратковременное повышение или понижение напряжения, нестабильность формы, интерференция, полное отключение электропитания. В результате выполненных работ удалось обеспечить постоянное энергообеспечение и значительно повысить уровень отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры предприятия», — отметил Дмитрий Зотов, руководитель проекта LWCOM.