Sabre и Carlson Wagonlit Travel расширяют партнерство

Sabre Corporation и Carlson Wagonlit Travel заключили новое долгосрочное соглашение, расширяя многолетнее партнерство компаний в области технологических инноваций.

Уже более 25 лет Sabre предоставляет CWT широкий спектр решений для розничной торговли, дистрибуции и выполнения торговых операций в США, Канаде, Латинской Америке, а также на ключевых рынках Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Достигнутые договоренности включают ряд инициатив, которые расширяют деловые и технологические отношения двух компаний, а также укрепляют роль Sabre как основного партнера CWT по дистрибуции.

«Развитие стратегического партнерства с Sabre – это важный шаг для CWT, который усиливает наш взаимный рост, – отметил Винс Чирико (Vince Chirico), старший вице-президент Carlson Wagonlit Travel по развитию глобальной сети и работе с технологическими партнерами. – Расширяя наше сотрудничество, мы планируем ускорить внедрение инноваций, упростить операционную деятельность и улучшить цифровой пользовательский опыт».

В соответствии с новым соглашением Sabre продолжит предоставлять и совершенствовать передовые сервисы GDS для туристических агентов и клиентов CWT во всех регионах деятельности ТМС.

«Мы завершаем нашу технологическую трансформацию и предложим самую передовую туристическую платформу в мире, которая позволит нам ускорить внедрение инноваций для CWT и предоставить компании более гибкие решения с глубоким аналитическим функционалом, – отметил Уэйд Джонс (Wade Jones), президент Sabre Travel Network. – Мы готовы помочь CWT достичь поставленных целей по росту и оптимизации бизнеса, а также упростить деловые поездки».

Ранее в этом году Sabre представил CWT в качестве партнера по запуску инновационных решений в рамках программы «Больше, чем NDC». Это коллективная инициатива, направленная на развитие отрасли посредством разработки, интеграции и тестирования комплексных технологических решений для работы с предложениями и заказами на базе протокола NDC.