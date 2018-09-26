Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка»

Intersoft Lab и «Инверсия» сообщили об успешном сотрудничестве в рамках проекта по развитию корпоративного хранилища данных в группе «СМП банк». В результате совместно выполненных работ КХД пополнилось данными депозитного портфеля физических и юридических лиц из ЦАБС «Банк 21 век», эксплуатируемой в Мособлбанке.

Проект построения КХД на CPM-платформе «Контур» реализуется в группе «СМП банк» с 2016 г. В настоящее время из него выпускается управленческая и аналитическая отчетность по кредитному и депозитному портфелю «СМП банка», банковским картам банков-участников группы, форма 04091120 в «СМП банке» и Мособлбанке, готовятся данные для Бюро кредитных историй. Ведутся планомерные работы по масштабированию КХД на банковскую группу: расширяется номенклатура данных хранилища, подключаются источники данных из других банков группы: филиал Инвесткапиталбанк, Мособлбанк и Финансбизнесбанк.

Разработка и внедрение ETL-процессов – наиболее трудоемкая задача при создании КХД. По оценке TDWI, трудозатраты на ее реализацию могут достигать 60-80% от общего объема работ. Для минимизации сроков и трудоемкости интеграции КХД группы «СМП банк» с АБС Мособлбанка – ЦАБС «Банк 21 век» – было решено пригласить в качестве партнера вендора банковской системы – компанию «Инверсия». В результате, специалисты «Инверсии» подготовили процедуры по выгрузке данных из учетной системы, а Intersoft Lab взяла на себя обеспечение трансформации этих данных и их загрузку в модель КХД.

Это позволило сократить сроки интеграции и обеспечить требуемую производительность наполнения хранилища данными, используемыми для формирования отчетности. Применение интеграционной OSS-платформы Pentaho Pentaho Data Integration (Kettle ETL) для интеграции ЦАБС и КХД обеспечило дополнительную экономию для заказчика.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора Intersoft Lab, сказала: «Поставщикам АБС и хранилищ данных зачастую непросто найти общий язык - слишком разные задачи решаются с помощью их ПО. Партнерский дебют с компанией «Инверсия» не вышел комом: мы конструктивно решили все непростые задачи, связанные с интеграцией АБС и КХД».

Олег Кузьмин, заместитель генерального директора компании «Инверсия», сказал: «Совместный проект с компанией Intersoft Lab для нас примечателен тем, что лишний раз подтвердил компетенции нашей компании как поставщика технологической платформы, на которой строится ключевой бизнес банка. Мы видим востребованность интеграционных решений и планируем развивать шлюзы к ПО других поставщиков - к процессингам, системам переводов, хранилищам данных и прочим сервисам».