HP анонсировала нововведения в услуге DaaS для партнеров и заказчиков

HP объявила о нововведениях в услуге HP Device as a Service для партнеров и заказчиков. HP DaaS представляет собой комплексные решения, которые объединяют услуги управления устройствами, аналитики их использования и управления их жизненным циклом. Это позволяет упростить ИТ-подразделениям распределение и эксплуатацию устройств, при этом повысив надежность работы и ее качество. Еще одно преимущество, которое при этом появляется, – возможность высвободить ИТ-ресурсы и направить их на решение других, более приоритетных, задач.

Технология HP TechPulse, которая раньше называлась «аналитика и упреждающее централизованное управление» (Analytics and Proactive Management) – основа HP DaaS – позволяет специалистам HP решать задачу управления устройствами. Эта технология получения аналитики отслеживает и предсказывает состояние устройств и позволяет заказчикам заранее предотвращать появление проблем, которые могли бы отрицательно повлиять на работу всей системы. Внедрение средств и методов получения аналитики запланировали уже 70% компаний на рынке.

В составе услуги HP DaaS появились новые механизмы, которые позволят партнерам быстрее предоставлять заказчикам сервис: просмотр информации по многим заказчикам (Multi-customer view for partners) – эта новая функция позволяет просматривать информацию об инцидентах и отчеты по многим заказчикам с единой панели, авторизовавшись один раз. Она же на основании получаемых данных позволяет выработать рекомендации по оптимизации систем заказчиков, выявляет тенденции в данных баз по заказчикам, что позволяет внести структурные изменения, обеспечивающие оперативную реакцию на сообщения об инцидентах. Благодаря этой панели просмотра партнеры могут максимально быстро переключаться от просмотра ключевых индикаторов по всем заказчикам к просмотру информации по отдельным заказчикам; шаблоны бизнес-отчетов (Business review templates) – новое средство позволяет партнерам облегчить и ускорить составление подробных бизнес-отчетов по заказчикам, а также выявлять области, где рекомендуется оптимизация; во все тарифные планы HP DaaS введена поддержка работы с инцидентами («инциденты» – сообщения о событиях или параметрах, требующие реакции). Информация по ним отображается на панели аналитики портала HP DaaS; партнеры теперь могут сообщать о них своим заказчикам; новая служба интеграции – инциденты, сгенерированные системой HP TechPulse, могут передаваться в систему ServiceNow, ведущую систему управления ИТ-сервисами. Благодаря этой дополнительной системе партнеры могут с помощью своей собственной системы техподдержки отслеживать и разрешать инциденты, поступающие из системы HP TechPulse, наряду с другими отслеживаемыми системой ServiceNow событиями – до того, как они могли бы отрицательно повлиять на работу пользователей.

Кроме того, в систему HP DaaS добавлена поддержка платформы Microsoft Intune. Многие заказчики HP уже внедрили Microsoft Intune и теперь специалисты по обслуживанию HP могут управлять Windows-устройствами, используя принадлежащую заказчику лицензию Microsoft Intune.