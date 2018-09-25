Подтверждена регистрация первой электронной закладной для «Райффайзенбанка» через платформу SmartDeal

Росреестр завершил регистрацию первой электронной закладной для «Райффайзенбанка», поданной через digital-платформу SmartDeal, говорится в сообщении компании.

Сделки с жильем с помощью электронной закладной позволяют заемщикам отказаться от необходимости лично подавать документы и переводят процесс регистрации (а в ближайшем будущем и весь процесс оформления жилищных кредитов) в онлайн. Электронные закладные по ипотеке в России законодательно введены в оборот с 1 июля 2018 г., первые реально зарегистрированные сделки прошли 24 августа.

«Благодаря digital-прогрессу мы получаем более совершенный и защищенный от «бумажных» ошибок документооборот. Электронные закладные значительно ускоряют регистрацию залога при покупке жилья в ипотеку и других операциях, переход от бумажного к электронному документообороту сокращает расходы банков на всех стадиях – от выдачи ипотеки до обслуживания ипотечного кредита. Сегодня этот инструмент осваивают многие игроки рынка, но мы всегда внедряем инновации и реагируем на изменения законодательства одними из первых», – комментирует Алексей Макаров, генеральный директор «Практика Успеха», разработчика платформы SmartDeal.

Платформа SmartDeal создана для электронного взаимодействия с Росреестром, это инструмент, которым пользуются банки, застройщики, агентства недвижимости и крупные правообладатели, говорится в сообщении. Выпуск и регистрация электронной закладной – новая услуга SmartDeal, ставшая доступной после вступления в силу изменений в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Как указывается в пресс-релизе, SmartDeal размещен в облаке, в защищенном хостинге, сервисом можно воспользоваться как через web-браузер, заполняя заявления в интерфейсе, так и с помощью интеграции по API. Профессиональные участники рынка недвижимости могут зарегистрироваться в системе и использовать функционал SmartDeal для формирования обращений в Росреестр.

Так, например, для формирования электронной закладной сотрудник банка создает заявление на ее регистрацию, прикладывает и подписывает документы вместе с клиентом. SmartDeal позволяет сформировать усиленную электронную подпись для верификации операции. Далее электронная закладная отправляется в сервис проверки Росреестра, после успешной проверки SmartDeal автоматически формирует весь пакет документов, необходимый для регистрации закладной. Механизм оплаты госпошлины, встроенный в SmartDeal, позволяет провести оплату в кратчайшие сроки.