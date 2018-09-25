Petronas выбрала ПО Aspentech для оптимизации промышленных активов

Aspen Technology, разработчик программного обеспечения для оптимизации производственных активов, объявила, что Petronas, интегрированная нефтегазовая международная компания, основанная в Малайзии, выбрала программные решения aspenONE Engineering, Petroleum Supply Chain и Supply Chain Management для оптимизации промышленных активов и максимизации прибыльности на нефтеперерабатывающем и нефтехимическом интегрированном предприятии RAPID, расположенном в г. Пенгеранг (регион Йохор, Малайзия).

RAPID и шесть крупных связанных с ним предприятий, входящих в состав интегрированного промышленного комплекса Pengerang Integrated Complex (PIC), на сегодняшний день являются крупнейшими активами компании Petronas на территории Малайзии. Деятельность нефтеперерабатывающего завода, крекинг-завода и отдельных нефтехимических предприятий в PIC осуществляется под управлением Petronas Refinery & Petrochemical Corporation.

Для повышения операционной эффективности через оптимизацию активов, компания Petronas заключила соглашение на использование программных продуктов Aspen HYSYS Petroleum Refining, Aspen Plus, Aspen Polymers, Aspen PIMS-AO, Aspen Petroleum Scheduler, Aspen Refinery Multi-Blend Optimizer и Aspen Plant Scheduler. Эти решения способствуют максимизации прибыли и лучшему устранению неисправностей оборудования, более надежному планированию и построению производственных графиков, оптимизации процессов подбора сырья и смесей, а также оперативного реагирования и принятия решений.

По словам доктора инженерно-технических наук Колина Вонга Хи Хвинга (Ir. Dr. Colin Wong Hee Huing), старшего вице-президента и главного исполнительного директора Petronas Refinery & Petrochemical Corporation: «Проект RAPID поможет компании Petronas производить нефтепродукты и специализированные химические продукты премиум-класса. Спрос на такую дорогостоящую продукцию растет, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стремясь к реализации этого проекта, мы выбрали широкий спектр программных решений компании Aspentech для оптимизации промышленных активов в сфере инженерного проектирования и управления цепями поставок для повышения прибыльности производства».

С помощью программных решений, которые максимизируют прибыльность, снижают затраты на дистрибуцию и оптимизируют ежедневные производственные графики, компания Petronas планирует достичь устойчивого конкурентного преимущества, обеспечивая высокие доходы на протяжении всего жизненного цикла активов в составе промышленного комплекса RAPID, который, как ожидается, будет полностью введен в эксплуатацию в 2019 г.

«Мы рады, что компания Petronas решила развернуть программное обеспечение aspenONE на предприятии RAPID в соответствии с высочайшими стандартами операционной эффективности. С целью смягчить растущий уровень технологической сложности в отрасли, компания Aspentech помогает клиентам увеличить прибыльность и оптимизировать доход от вложенных инвестиций на протяжении всего жизненного цикла промышленных активов», – сказал доктор Филипе Соарес-Пинто (Dr. Filipe Soares-Pinto), старший вице-президент Aspentech по продажам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.