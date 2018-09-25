На российский рынок вышел новый бренд телевизоров KIVI

Компания KIVI, европейский бренд телевизоров, открыла свое представительство в России. Выход на российский рынок — одна из стратегических задач по развитию и масштабированию бизнеса KIVI, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию CNews.

KIVI присутствует на телевизионном рынке уже два года. Первым рынком, на который вышла компания, был рынок Украины. За два года бренду KIVI удалось добиться высоких результатов, на сегодняшний день компания занимает второе место по количеству реализованных телевизоров в год и третье место по обороту среди всех присутствующих производителей телевизоров на рынке, приводятся данные в сообщении.

На российском рынке пользователям станут доступны все телевизоры линейки KIVI диагональю от 24 до 55 дюймов. Умные телевизоры оснащены дисплеями с разрешением HD, Full HD и 4K Ultra HD топовых конфигураций от мировых производителей. Благодаря инновационной разработке и постоянно обновляемому программному обеспечению, говорится в сообщении, Smart TV становится с каждым обновлением умнее и функциональнее, и поэтому никогда не устаревает.

Компания использует в телевизорах передовые механизмы обработки цветов — Advanced Color Engine (АСЕ) и технологию обработки яркости изображений High Dynamic Range (HDR). Все телевизоры KIVI функционируют на базе смарт-платформы Android TV и поддерживают возможность управления через смарт-пульт (в комплекте ко всем смарт-телевизорам) и эксклюзивное мобильное приложение KIVI Remote.

В России телевизоры KIVI уже представлены в магазинах официальных партнеров компании: «Эльдорадо» (ООО «Эльдорадо»), «Технопарк» (ООО «Технопарк – Центр») и в онлайн-магазинах OZON (ООО «Интернет Решения»), «Юлмарт», HOLODILNIK.RU, «Онлайн Трейд». В российском представительстве отметили, что список официальных партнеров будет постоянно расширяться.