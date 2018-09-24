В компании «Пеноплекс» началось внедрение информационной системы ТОиР

Компания «АйТиЭм» начала работы по внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования в компании «Пеноплекс СПб». Система создается на основе программного комплекса TRIM-PMS.

Создаваемая система предназначена для информационной поддержки технического менеджмента «Пеноплекс СПб» при планировании, обеспечении ресурсами, выполнении и анализе результатов ТОиР, а также для автоматизации операций исполнителей, участвующих в процессах ТОиР, сообщается в пресс-релизе НПП СпецТек.

Работы выполняются по методике типового внедрения. Такой проект предполагает минимум проектной документации (разрабатывается только спецификация на базу данных), возможность использования типового регламента эксплуатации информационной системы, короткий срок и экономичность проекта.

Типовое внедрение стало возможно благодаря использованию комплекса TRIM-PMS. Система TRIM-PMS – это набор готовых к применению программно-методических средств, объединенных единой концепцией организации, проведения, оценки и анализа системы ТОиР. Продукт TRIM-PMS ориентирован на небольшие экономичные проекты, имеет фиксированный перечень функций, настроек программного обеспечения, форм отчетов, измеряемых показателей и инструментов анализа ТОиР.

К настоящему времени специалистами «АйТиЭм», сообщается в пресс-релизе компании, выполнены подготовительные работы: проведен семинар для работников ремонтных служб заказчика по системе предупредительного обслуживания, пользователи ознакомлены с типовым регламентом использования TRIM-PMS, проведено экспресс-обследование процессов ТОиР. Идет обсуждение структуры описания оборудования и работ в базе данных создаваемой системы, структуры каталогов запасных частей. На стадии разработки находятся шаблоны для сбора данных по оборудованию.