Mail.Ru Cloud Solutions выпустила СУБД в облака

Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) запустила PaaS-сервис «Базы данных». Новый продукт позволяет компаниям быстро разворачивать популярные базы данных и гибко масштабировать их по мере роста проекта. Использование нового PaaS-сервиса даёт возможность сократить время запуска новых продуктов и сервисов с недель и месяцев до минут, говорится в пресс-релизе компании, которым располагает редакция CNews.

СУБД (системы управления базой данных) необходимы как для функционирования бизнеса, так и для запуска компанией новых продуктов. При этом развёртывание СУБД — трудоёмкая задача: даже при участии опытного специалиста создание простого экземпляра базы данных для среды разработки занимает минимум день, а более сложные случаи могут потребовать от недели до месяца, говорится в сообщении.

Также для запуска и поддержки СУБД на собственных мощностях компании потребуется закупить оборудование, нанять в штат администратора баз данных или воспользоваться услугами ИT-аутсорсеров и консалтеров.

Новый PaaS-продукт MCS помогает компаниям обойти эти сложности и избежать издержек, пользуясь БД как облачным сервисом, что позволяет создавать работоспособные экземпляры баз в один клик через удобный веб-интерфейс, сообщается в пресс-релизе. При этом всю ИT-инфраструктуру предоставляет и поддерживает Mail.Ru Cloud Solutions (MCS). По мере роста бизнеса или соответствующих продуктов облачные хранилища легко масштабируются. Оплата производится за использованные вычислительные мощности с посекундной тарификацией. На данный момент поддерживаются СУБД с открытым исходным кодом: MySQL, PostgreSQL и Mongo; Galera и Tarantool доступны по запросу.

Компания уверяет, что PaaS снижает влияние человеческого фактора в такой критически важной для бизнеса сфере, как обработка и хранение данных. Весь процесс создания и настройки СУБД автоматизирован. Данные копируются в отказоустойчивое хранилище. Копии распределены географически, что позволяет минимизировать время отклика и гарантирует высокую надежность. Мониторинг берёт на себя MCS, а лицензионное соглашение гарантирует доступность 99,95%.

«В Mail.Ru Group мы делаем все, чтобы клиент концентрировался на главном: предоставлении лучшего сервиса, повышении эффективности своего дела и его развитии. Мы же помогаем снять с бизнеса головные боли, связанные с поддержкой, эксплуатацией и развитием IT-инфраструктуры», — отметил руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Егор Ганин.