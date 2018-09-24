Huawei представила новый смартфон Mate 20 lite в России. Цена

Huawei представила смартфон Huawei Mate 20 lite – новую модель в линейке Mate Series. Смартфон получил четыре камеры с искусственным интеллектом для качественной съемки в самых различных условиях. Также он оснащен новым фирменным пользовательским интерфейсом EMUI 8.2, который поддерживает большой набор новых функций для работы, общения и развлечений.

Huawei Mate 20 lite оснащен 6,3-дюймовым FHD+ FullView экраном с соотношением сторон 19:5:9, удобным для игр и просмотра видео. Симметричный дизайн устройства делает его комфортным в использовании. Задняя панель выполнена из 2,5D стекла и текстурированной пленки, создающей необычный 3D эффект за счет контраста света и тени.

Для современных пользователей, активно пользующихся интернетом, фотографии и видео являются наиболее удобным способом обмена информацией, поэтому наличие качественной камеры в смартфоне играет все более важную роль. Смартфон Huawei Mate 20 lite оснащен двумя фронтальными и двумя основными камерами с поддержкой искусственного интеллекта.

Huawei Mate 20 lite оснащен двойной фронтальной камерой с 24-МП и 2-МП сенсорами. Основной сенсор используется для получения данных изображения, а другой – для получения информации о глубине резкости. В камере используется система на базе искусственного интеллекта, которая изучила более 100 млн изображений и способна распознать более 500 сценариев в 22 категориях. Смартфон автоматически идентифицирует разные сцены и настраивает изображения соответствующим образом. Таким образом, пользователи могут сосредоточиться на поиске объектов и выборе момента для съемки, не отвлекаясь на настройки камеры.

Смартфон Huawei Mate 20 lite использует технологии искусственного интеллекта также и в фронтальной камере, которая способна распознать более 200 сценариев в восьми различных категориях и соответствующим образом оптимизировать снимок за счет настроек конфигурации.

С помощью специальных алгоритмов украшения, селфи всегда получаются четкими и детализованными вне зависимости от степени освещенности. При предварительном просмотре HDR в режиме реального времени пользователь может увидеть, как именно будет выглядеть фотография. Кроме того, в смартфоне реализована функция 3D Qmoji, а также пять типов профессиональных эффектов освещения – например, мягкая вспышка или постановочное освещение – что позволяет делать естественные и гармоничные снимки.

В смартфоне Huawei Mate 20 lite используется восьмиядерный процессор Kirin 710 SoC, оперативная память объемом 4 ГБ и новейшая версия пользовательского интерфейса EMUI 8.2, что обеспечивает новый пользовательский опыт за счет гармоничной интеграции программного обеспечения и аппаратных возможностей.

Kirin 710 – первый процессор Huawei, выполненный по 12-нм технологическому процессу. Созданный специально для смартфона Huawei Mate 20 lite, процессор Kirin 710 обладает на 75% большей мощностью, чем Kirin 659, а графическая производительность нового процессора в 1,3 раза выше, чем у предшественника. В Kirin 710 используется четыре ядра Cortex A73, работающих на частоте 2,2 ГГц, и четыре ядра Cortex A53, работающих на частоте 1,7 ГГц, благодаря чему процессор обеспечивает мощную и сбалансированную производительность. Смартфон также оснащен двумя слотами для SIM-карт, оба слота поддерживают работу с 4G и VoLTE.

Смартфон Huawei Mate 20 lite поставляется с оболочкой EMUI 8.2 на базе операционной системы Android Oreo. Устройство поддерживает множество функций с использованием искусственного интеллекта, таких как умный менеджер фотографий, который позволяет выделить различные категории фотографий и классифицировать снимки. В условиях большого количества шумов, Huawei Mate 20 lite будет использовать искусственный интеллект для шумоподавления в фоновом режиме. Пользовательский интерфейс EMUI 8.2 представляет собой персонального цифрового помощника, который запоминает пользовательские предпочтения.

Для обеспечения длительного времени автономной работы в смартфоне Huawei Mate 20 lite используется емкий аккумулятор на 3750 мА*ч, а также реализована поддержка быстрой подзарядки Huawei Quick Charge.

Huawei Mate 20 lite поступает в продажу 1 октября 2018 г. в интернет-магазинe Huawei и магазинах-партнерах компании по рекомендованной розничной цене 23 770 руб. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и будет доступен в трех цветах корпуса: черный, сапфировый синий и платиновый золотой.

Предзаказ Huawei Mate 20 lite стартует 24 сентября 2018 г. только в официальном интернет-магазине Huawei.