«Лаборатория Касперского» зафиксировала вредоносную активность Roaming Mantis на iOS-устройствах

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую вредоносную активность мобильного банковского троянца Roaming Mantis, говорится в сообщении пресс-службы компании. Первоначально зловред применял метод подмены DNS и заражал смартфоны на базе Android по всему миру, теперь он атакует и iOS-устройства. По данным «Лаборатории Касперского» за 2018 год, Россия входит в топ-3 атакованных стран.

Как недавно выяснили специалисты «Лаборатории», Roaming Mantis начал похищать учетные данные пользователей iOS при помощи фишинга. Когда жертвы обращаются к странице с iOS-устройства, их перенаправляют на поддельный сайт, где злоумышленники крадут идентификатор пользователя, пароль, номер банковской карты, её срок действия и код CVV. Также вредонос начал атаковать гаджеты на базе iOS с целью веб-майнинга. В частности, его основной инструмент – сервис криптовалютного майнинга CoinHive, посредством которого прежде троянцем заражались ПК.

По наблюдениям исследователей «Лаборатории Касперского», основной мотив злоумышленников – быстрое получение прибыли. Например, при распространении троянца они поочерёдно используют фишинговый сайт и страницу веб-майнинга в зависимости от того, какой способ принесет больше денег в каждом конкретном случае.

Помимо всего прочего, Roaming Mantis расширил свои методы атаки и уклонения от обнаружения. Изначально после подмены DNS жертвы перенаправлялись на IP-адреса мошенников, с которых устанавливались вредоносные приложения facebook.apk или chrome.apk. Недавно киберпреступники заменили facebook.apk на sagawa.apk, а для его распространения стали применять арендованную службу спуфинга, основанного на подмене номеров отправителя SMS-сообщений.

«В нашем первом отчёте мы предупреждали, что Roaming Mantis явно предназначен для атак на возрастающее число пользователей. Верный своему названию, он стремительно распространяется с апреля, меняет методы в зависимости от местоположения. Зловред заражает устройства на базе Android, занимается фишингом и даже пытается использовать iOS-гаджеты для криптомайнинга. Кроме четырёх азиатских языков, Roaming Mantis теперь использует 27, распространённых в Европе и на Ближнем Востоке», – отметил Сугуру Ишимару, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Roaming Mantis атакует роутеры и устройства на базе Android и iOS. Чтобы защитить все устройства от этого вредоносного ПО, «Лаборатория Касперского» рекомендует: изменить логин и пароль администратора устройств, использовать надежные решения для кибербезопасности на всех устройствах, не позволять устройству «устанавливать неизвестные приложения».