«Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN

«Диасофт», российский поставщик программных решений для финансовых рынков, и BTPN, один из крупнейших банков Индонезии, завершили проект по развертыванию новой цифровой фронт-офисной платформы банка, построенной на базе комплекса продуктов Flextera.

На первом этапе проекта «Диасофт» внедрил цифровую фронт-офисную систему Flextera для поддержки бизнес-процессов, охватывающих новые направления бизнеса банка. Flextera обеспечила поддержку всех фронт-офисных услуг и кассовых операций, предоставляемых как частным клиентам банка, так и сегменту малого и среднего бизнеса и микрофинансовых организаций, включая операции с расчетными счетами и депозитами, обслуживание держателей платежных карт, операции с наличными средствами и чеками, платежи и денежные переводы, в том числе транзакции SKN/RTGS (проведение платежей в режиме реального времени).

Важно отметить, что поддержка мультиязычности обеспечила простоту локализации решения и удобство пользовательских интерфейсов для сотрудников банка – носителей индонезийского языка.

Интеграция фронт-офиса Flextera с корпоративной ESB обеспечила бесперебойную работу решения в ИТ-ландшафте банка и взаимодействие с другими банковскими системами, включая бэк-офисную платформу на базе системы Equation компании Finastra, процессинговую систему Compass Plus, системы биометрической идентификации клиентов, распознавания отсканированных документов и др.

Решение было успешно протестировано на соответствие требованиям информационной безопасности банка, а также прошло проверку возможности его эксплуатации в среде с низкой пропускной способностью. Открытая архитектура Flextera обеспечила необходимый уровень производительности, надежности и масштабируемости решения, успех его внедрения и функционирования в широкой сети отделений банка по всей Индонезии.

Целью второго этапа проекта стало тиражирование внедренного решения во всех отделениях банка. Серьезной задачей этого этапа стала необходимость поддержки централизованных банковских операций в условиях низкой пропускной способности интернет-каналов в некоторых отдаленных регионах страны. Возможности Flextera помогли справиться и с этим требованием банка. Система продемонстрировала высокий уровень производительности в распределенной среде и реализовала бесперебойную связь головного офиса банка с отделениями, использующими каналы с низкой пропускной способностью, что было подтверждено успешными результатами тестов.

«Это был крупномасштабный комплексный проект с множеством технологических и организационных вызовов, и я горжусь его впечатляющими результатами. Благодаря своей гибкости, масштабируемости и широким возможностям кастомизации, решение Flextera предоставило BTPN надежную платформу для успешного развития бизнеса», – сказал Александр Глазков, управляющий директор компании «Диасофт».

Сегодня, помимо использования фронт-офисных решений Flextera для поддержки ежедневных операций, банк активно применяет инструменты разработки «Диасофт» для создания собственных программных приложений, работающих на основе принципов SOA и технологии Java.

В 2016 г. индонезийский банк Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) приступил к проекту трансформации своего бизнеса. Стратегия BTPN направлена на создание современного универсального банка, предоставляющего весь спектр розничных услуг. Для поддержки своих амбициозных планов и удовлетворения потребностей рынка в цифровых банковских услугах BTPN потребовалась современная интегрированная цифровая платформа, способная обеспечить централизованное обслуживание клиентов в разветвленной сети банка, включающей около 500 отделений по всей стране.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) – индонезийская финансовая организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг различным категориям клиентов почти в 500 отделениях, расположенных по всей стране. Держателем контрольного пакета акций банка (39,9%) является Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), один из крупнейших банков Японии. BTPN специализируется на обслуживании населения и владельцев малого и среднего бизнеса. Банк занимает четвертое место среди крупнейших кредиторов на рынке микро-, малого и среднего бизнеса Индонезии.