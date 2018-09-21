Cloud4Y предоставил «Арт текникс» ИТ-инфраструктуру виртуального офиса

«Арт текникс» обратились к Cloud4Y, корпоративному облачному провайдеру, и воспользовались бесплатным периодом для тестирования услуг. Для удовлетворения потребностей заказчика специалистами провайдера была развернута инфраструктура виртуальных рабочих столов с удаленным доступом по протоколу RDP и набором ПО: Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Office и «1С» на требуемое количество пользователей. По результатам тестирования «Арт текникс» было принято решение перейти к коммерческому использованию облака.

Облачная платформа Cloud4Y построена на базе технологий ведущих компаний: виртуализация ЦОД Vmware (vSphere, NSX, vCloud Director), резервное копирование Veeam, блейд-серверы HP, СХД Netapp, сетевое оборудование Cisco и Juniper. Аппаратная часть облака размещается в дата-центрах высокого уровня отказоустойчивости и безопасности, соединенных оптическим кольцом высокой доступности.

«Так как мы работаем с заказчиками со всей России, часто отправляемся в командировки в удаленные от столиц города и предоставляем клиентам всю необходимую бухгалтерскую отчетность, мы рассмотрели возможность перейти в облако. Облачные технологии должны были создать нам возможности для доступа к офисным информационным системам из любой локации с доступом в интернет, обеспечить большую мобильность и гибкость. Конечно, важно было получить качественные услуги, поэтому выбирали среди профессиональных облачных провайдеров», – отметили в «Арт текникс».

Основным направлением деятельности компании «Арт текникс» является продажа оборудования для музеев, архивов, библиотек и реставрационных мастерских. В состав услуг «Арт текникс» входят также сопровождение и реализация проектов по всем нормам научного музейного проектирования, включая создание тематико-экспозиционного плана музея и защиту в Главгосэкспертизе, проектирование реставрационных мастерских с необходимыми инструментами, оборудованием и мебелью, проведение обучающих семинаров, монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание.