В Москве запустили выездную поддержку учителей

В начале нового учебного года Департамент информационных технологий города Москвы совместно с агентством «Траектория будущего» (АТБ) организовал бесплатную выездную поддержку «Московской электронной школы» (МЭШ) – любой учитель, школьник или родитель могут объединиться в группу в 7-10 человек и получить помощь в работе с «Электронным дневником и журналом», «Библиотекой МЭШ» и инфраструктурой школы. Первая бригада по заявке школы отправилась 5 сентября.

150 ИТ-тьюторов, подготовленных агентством «Траектория будущего», направлены в московские школы, чтобы помочь учителям и другим участникам образовательного процесса освоить новые технологии. ИТ-тьюторы проводят консультации, отвечают на вопросы и обсуждают конструктивные предложения по улучшению сервисов МЭШ.

«У нашего проекта нет аналогов в России. Мы выявили потребность в консультантах по внедрению инновационных технологий в различные сферы и создали новую профессию — ИТ-тьютор, — рассказывает генеральный директор агентства «Траектория будущего» Юлиана Науменко. — Этой профессии не обучают в нашей стране. Но потребность в междисциплинарных специалистах актуальна уже сейчас. Внедрение инновационных технологий проходит массово, затрагивает многие сферы и огромные пласты населения, и для каждой профессии, будь то врач или учитель, нужна адаптация к новым инструментам работы. Пройти адаптацию в кратчайшие сроки, не нарушая рабочего процесса, помогает ИТ-тьютор».

В течение летнего периода 2018 года АТБ рассмотрели заявки 1500 претендентов, желающих пройти стажировку на позицию ИТ-тьютор. Отбор кандидатов проходил в несколько этапов: конкурс, тесты, обучение, аттестация. Среди соискателей отдавалось предпочтение студентам и недавним выпускникам с техническим или педагогическим образованием. Около 150 кандидатов прошли отбор и получили возможность освоить новую профессию на стыке наук.

Учителям ИТ-тьюторы организуют практикум по созданию сценариев уроков в «Библиотеке МЭШ», с системными администраторами обсуждают вопросы технической поддержки, а детей и родителей учат работать с сервисами МЭШ и мобильным приложением. Специалисты группы выездной поддержки посвящают консультациям столько времени, сколько требуется для уверенной работы с инфраструктурой и сервисами МЭШ.

В результате такой работы педагоги, школьники и родители в полной мере используют возможности интерактивной панели, ориентируется в «Библиотеке МЭШ» и «Электронном дневнике и журнале».

Чаще всего школы обращаются за помощью в трех случаях.Во-первых, когда есть педагоги, которые не прошли инструктаж по работе с комплексом МЭШ. Это относится к новым учителям, которые раньше с ним не работали.Во-вторых, когда консультация нужна системным администраторам и техническим специалистам школы.И в-третьих, когда школьники и родители хотят узнать больше о работе с комплексом МЭШ.

Чтобы получить выездную поддержку, нужно подать онлайн-заявку. Заявки обрабатываются в течение 8 рабочих часов. Время и день консультации назначаются при обработке заявки.