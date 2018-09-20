«Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных

«Сименс» заключила соглашение о приобретении Lightwork Design (г. Шеффилд, Великобритания) – разработчика программного обеспечения и компьютерных технологий, который специализируется на системах построения фотореалистичных 3D-изображений и виртуальной реальности. С приобретением Lightwork Design Siemens PLM Software сможет предлагать заказчикам более совершенные инструменты визуализации 3D-данных, создания фотореалистичных изображений и функции виртуальной реальности в рамках полнофункционального пакета 3D-приложений по управлению жизненным циклом изделия (PLM).

Данное приобретение расширяет «открытую стратегию ведения бизнеса «Сименс», которая предусматривает разработку программных средств для предварительной обработки 3D-данных с последующий визуализацией, построения фотореалистичных изображений и работы с виртуальной реальностью. Кроме того, оно поможет сохранить позиции на рынке программного обеспечения для независимых разработчиков. Продукты компании Lightwork Design войдут в состав существующего пакета PLM Components, который включает в себя геометрическое ядро Parasolid, модули D-Cubed и Kineo. Свыше 240 компаний уже интегрировали технологии Siemens PLM Software в более чем 350 коммерческих предложений, число пользователей которых превышает 6 млн.

«Новое приобретение повышает точность создания цифрового двойника благодаря внедрению современных средств визуализации, построению фотореалистичных изображений и технологий виртуальной реальности на всех этапах процесса виртуальной разработки изделий, – отметил Тони Хеммелгарн (Tony Hemmelgarn), главный исполнительный директор Siemens PLM Software. – Сфера визуализации и виртуальной реальности постоянно развивается и растет. Компания Lightwork Design создала превосходные технологии визуализации 3D-данных, построения фотореалистичных изображений и работы с виртуальной реальностью, столь необходимые для победы в конкурентной борьбе».

Приобретение новой компании является дальнейшим капиталовложением в системы для цифрового предприятия, которые объединяют виртуальные процессы разработки новых изделий и технологического проектирования с реальным производством и поддержкой всех этапов жизненного цикла. Технологии Lightwork Design уже нашли применение в NX – системе 3D автоматизированного проектирования «Сименс». Вскоре они появятся и в других продуктах компании. Это расширяет возможности цифрового двойника, вводя важнейшие функции визуализации данных о виртуальных изделиях: от исходного проекта до численного моделирования, испытаний и визуализации конструкторских проектных решений. Более реалистичные изображения, средства численного моделирования и среда виртуальной реальности помогают заказчикам выявлять и успешно устранять потенциальные проблемы в будущих изделиях уже на ранних этапах жизненного цикла, что экономит временные и денежные ресурсы.

«Спрос на высокоэффективные, интерактивные и надежные инструменты визуализации моделей в ходе конструкторско-технологической подготовки производства быстро растет, – сказал Дэвид Форрестер (David Forrester), генеральный директор компании Lightwork Design. – Объединение нашей технологии Iray+ и созданных Siemens PLM Software систем совместного контроля проектных решений в виртуальной реальности позволит нам создать продукты для машиностроительной отрасли. Мы рады новым возможностям дальнейшего развития и интеграции наших технологий визуализации с существующими решениями от Siemens и готовы внести свой вклад в реализацию всей стратегии дигитализации Siemens».