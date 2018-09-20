Positive Technologies: PT Application Inspector получил сертификат ФСТЭК

Разработанный компанией Positive Technologies анализатор исходного кода приложений PT Application Inspector успешно прошел испытания в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат соответствия № 4000 действителен до 3 сентября 2023 г.

Сертификат подтверждает, что PT Application Inspector соответствует заявленным техническим условиям и требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля недекларированных возможностей» по 4-му уровню контроля.

PT Application Inspector — анализатор исходного кода приложений, сочетающий ключевые методы анализа с уникальной технологией абстрактной интерпретации. Это позволяет обеспечивать высокую точность результатов и минимальное число ложных срабатываний. Продукт дает возможность разработчикам ускорить исправление кода на ранних стадиях создания приложения, а специалистам по информационной безопасности — выявлять и подтверждать уязвимости и признаки НДВ (например, закладок, оставленных в коде разработчиками или хакерами).

Технологии, реализованные в PT Application Inspector, в частности, позволили Positive Technologies весной войти в магический квадрант Gartner 2018 г. по тестированию безопасности приложений и стать единственной новой компанией, включенной в этот рейтинг в текущем году, а также единственным отечественным вендором в квадранте. Сегодня продукт успешно используется в различных организациях по всему миру, включая российские ― «М.Видео», НПФ Сбербанка, банк «Санкт-Петербург», портал «Фабрикант» и др..