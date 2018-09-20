«Первый БИТ» автоматизировал работу Казанского Кремля

Компания-интегратор «Первый БИТ» автоматизировала торговую деятельность музея-заповедника «Казанский Кремль», благодаря чему в настоящий момент работа осуществляется в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства, сокращено количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Помимо этого степень удобства использования оборудования заметно возросла, причем не только для обслуживающего персонала, но и для покупателей.

Компанией в процессе автоматизации деятельности Казанского Кремля в первую очередь было внедрено программное обеспечение «1С: Управление Торговлей» и настроен обмен данными. Также была произведена интеграция ПО с «1С:Бухгалтерией».

На следующем этапе автоматизации было установлено и настроено торговое оборудование, в частности: смарт-терминалы «ЭВОТОР 7.2» со сканером, «АТОЛ 90Ф», термотрансферный принтер этикеток «Honeywell PC42t». Сувенирные киоски музеев Казанского Кремля, Центра «Эрмитаж-Казань», Выставочного зала «Манеж», WI FI CAFÉ были оборудованы онлайн-кассами и зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством (54-ФЗ).

Помимо установки и настройки ПО и оборудования, специалисты «Первого БИТа» доработали и привели в единый комплекс все системы учета, настроили работу онлайн-касс с новой учетной программой и обучили работе с новым оборудованием и программой бухгалтеров и кассиров Казанского Кремля, благодаря чему взаимодействие с новым оборудованием оказалось легким и понятным.