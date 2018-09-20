Canon представила портативную камеру PowerShot SX70 HS с 65-кратным зумом

Canon Europe объявила о выпуске камеры PowerShot SX70 HS, оснащенной мощным несъемным объективом с 65-кратным оптическим зумом, который в эквиваленте обеспечивает диапазон фокусных расстояний 21–1 365 мм. Дизайн и управление в стиле зеркальных фотокамер, ЖК-экран с диагональю 7,5 дюймов с регулируемым углом наклона, датчик с разрешением 20,3 МП и поддержка видеозаписи в формате 4K UHD делают новинку универсальной камерой для любых условий и сюжетов.

65-кратный зум PowerShot SX70 HS с поддержкой расширения до 2 730 мм (в эквиваленте для пленки 35 мм) при помощи функции Canon ZoomPlus подойдет для съемки с большого расстояния. Такого фокусного расстояния хватит для любого сюжета: от концерта или церемонии награждения выпускников до детализированного снимка отдаленного пейзажа. Режим макросъемки с расстояния 0 см позволяет фокусировать камеру на предметах, практически касающихся объектива: вы сможете передать мельчайшие детали циферблата наручных часов, изысканного блюда или полевого цветка. Функция Zoom Framing Assist с блокировкой поможет удерживать движущийся объект в кадре при большом фокусном расстоянии — это удобно при съемке динамичных спортивных соревнований или диких животных.

Эргономика в стиле классических зеркальных камер и электронный видоискатель с OLED-дисплеем высокого разрешения обеспечат уверенное управление и точный контроль при компоновке кадра, что особенно пригодится при съемке в движении или из толпы около популярной достопримечательности.

Возможности Canon PowerShot SX70 HS обеспечивает передовой сверхбыстрый процессор DIGIC 8, записывающий изображения высокого разрешения и видео в формате 4K Ultra High Definition и поддерживающий непрерывную съемку со скоростью 10 кадров/с. Система автофокусировки отличается быстрой реакцией и адаптацией: непрерывная автофокусировка работает даже при слабой освещенности и в режиме серийной съемки со скоростью 5,7 кадр/с — поэтому вы сможете заснять любой спонтанный момент.

Процессор DIGIC 8 поддерживает также видеосъемку в формате 4K Ultra HD, включая интервальную съемку 4K и извлечение кадров из 4K-видео. Сохраните память о потрясающих местах и особенных моментах жизни в самом высоком разрешении.

Улучшенный CMOS-датчик формата 1/2,3 имеет разрешение 20,3 МП, что на 25 % больше, чем у предшествующей модели — SX60 HS с датчиком 16,1 МП. Это позволяет снимать с высокой детализацией и насыщенностью. Также благодаря улучшению датчика вы сможете печатать красивые фотографии в большом формате.

В дополнение к четким JPEG-файлам камера Canon PowerShot SX70 HS поддерживает сохранение изображений в несжатом RAW-формате, давая широкие возможности для профессионального редактирования.

Синхронизация изображений и видео со смартфонами и планшетами, компьютерами с Windows и Mac выполняется элементаорно: к вашим услугам режим автоматической синхронизации и передачи изображений через приложение Canon Camera Connect (iOS/Android) и программа Image Transfer Utility 2 для компьютеров с Windows и Mac. Также камера PowerShot SX70 HS поддерживает удаленное управление съемкой со смартфона в режиме Live View. Это значит, что у вас больше не будет семейных портретов, на которых кого-то не хватает.

Canon PowerShot SX70 HS появится в продаже в ноябре 2018 г.