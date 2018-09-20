Ansys выпустила новую версию линейки продуктов для решения задач с использованием численного моделирования

Ansys выпустила новую версию линейки продуктов для решения инженерных задач с использованием технологий численного моделирования. В версии 19.2 разработчики Ansys расширили и дополнили возможности всех программных продуктов многодисциплинарной линейки.

Вслед за стремительным развитием технологий аддитивного производства, цифрового двойника, предиктивной аналитики, разработки автономных транспортных средств, Ansys оптимизирует программные продукты для соответствия потребностям современных пользователей. Программный пакет Ansys — это универсальный инструмент проектирования и виртуальных экспериментов на любой стадии разработки, который применяют уже почти во всех отраслях промышленности. Каждая инженерная задача уникальна и требует индивидуального решения. Поэтому спектр технологий, как и перечень программных продуктов Ansys, с каждым релизом становится шире, обеспечивая современных инженеров именно теми средствами, которые им необходимы.

Обновлены продукты Ansys в следующих областях инженерных расчетов: механика деформируемого твердого тела (Structures); вычислительная гидрогазодинамика (Fluids); электромагнетизм (Electromagnetics); системное моделирование и функциональная безопасность (Systems); встраиваемое программное обеспечение (Embedded Software); аддитивное производство (Additive manufacturing); многодисциплинарные расчеты (Discovery Family).

В версии 19.2 улучшен инструмент Ansys Twin Builder, новый продукт в области предиктивного технического обслуживания производства, который обеспечивает создание, валидацию и развертывание интегрированных систем моделирования и цифровых двойников. Этот инструмент дает возможность оптимизировать операционную деятельность и снижать расходы при помощи технологии построения виртуальных копий продуктов или оборудования. В новой версии существенно ускорены расчеты в области применения технологии цифрового двойника.

Ansys Medini Analyze 19.2, программный продукт в области системного моделирования и функциональной безопасности, дополнился новыми функциями анализа безопасности в области полупроводников, анализа видов и последствий отказов (FMEA), интеграции инструментов. В этом релизе основное внимание уделяется обмену данными настраиваемых последствий отказов и диагностического анализа (FMEDA) между компаниями. Обработка временных сбоев и отказов также значительно улучшилась. Интеграция инструментов теперь предусматривает возможность импорта данных анализа дерева отказов (FTA) из устаревших инструментов (CAFTA и FT+).

Важные обновления коснулись линейки Discovery, программного пакета для интерактивного моделирования. В Ansys Discovery AIM улучшены механизмы построения сетки в соответствии с параметрами физических моделей, увеличена скорость отображения результатов моделирования, добавлены новые возможности декомпозиции объектов. Одно из основных улучшений в Ansys Discovery LIVE — дополнительная автоматизация между итерациями проектирования и моделирования, которые стали еще проще благодаря добавлению параметрических исследований. Появилась возможность исследовать большое количество вариантов конструкции, изменяя множество разных геометрических или расчетных параметров. Ускорению процесса виртуального тестирования помогают такие функции, как упрощенное создание геометрии, создание сетки с учетом физики задачи и расширенные возможности визуализации. Это поможет ускорить принятие важных проектных решений на ранних этапах разработки.

В новой версии появились дополнения в Ansys Workbench Additive и Ansys Additive Print — программных продуктах для быстрого и точного моделирования процессов аддитивного производства. В процессе моделирования добавлены подробные данные о процедуре калибровки станков для аддитивного производства изделий из металла. В новой версии у пользователей появилась возможность ставить в очередь несколько последовательных задач для автоматического выполнения.

Новый движок Ansys System Coupling 2.0 позволит инженерам оптимально использовать ресурсы высокопроизводительных вычислений (HPC) для многодисциплинарных расчетов и интерполирования данных.

Улучшены пользовательские возможности работы с инструментами для вычислительной гидрогазодинамики (CFD). Модернизированный рабочий процесс совмещен с новой запатентованной технологией построения конечно-элементной сетки.

Обновления в области моделирования электромагнитных и температурных полей расширяют возможности проектирования беспроводной связи, автономных транспортных средств и систем электрификации.

Другие важные изменения касаются оптического моделирования, которое позволяет экономить время и средства при создании прототипов, а также новых возможностей для моделирования композиционных материалов и решетчатых структур.