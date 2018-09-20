2Test представил нательные видеорегистраторы для контроля работы полевых служб

2Test, российский производитель и поставщик решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, представила заказчикам новые средства видеоконтроля работы полевых служб – профессиональные видеорегистраторы и док-станции для хранения и управления полученными данными.

Серия профессиональных видеорегистраторов 2Test разработана для аудиовидеозаписи выполнения задач персоналом промышленных предприятий, оперативными работниками служб безопасности, экстренного реагирования, спасательных служб.

Помимо ношения на теле с помощью специальных ремней, данные устройства также могут устанавливаться на приборной панели или закреплены на стекле служебного транспорта.

Все нательные камеры, представленные в линейке 2Test, оснащаются CMOS-датчиком высокого разрешения и предназначены для аудиовидеозаписи проводимых работ в высоком качестве Full HD.

Также в серии присутствуют модели видеорегистраторов, позволяющие снимать в разрешении Ultra HD (2304 x 1296 пикселей), с одной или двумя поворотными камерами и встроенным модулем 2G/3G/4G с поддержкой стандартов GSM, TD-SCDMA, EVDO, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE, позволяя передавать потоковое видео по мобильной сети, обмениваться СМС и голосовыми вызовами.

Все устройства обладают компактными размерами, имеют ИК-фильтр для съемки в темноте, цифровой зум 8- или 64-кратный зум, горизонтальный угол обзора 125°, цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, а также оснащаются мощными съемными или несъемными литиевыми аккумуляторами, которые гарантируют от 5 до 11 часов автономной работы в режиме записи. Благодаря защищенному корпусу камеры могут использоваться в условиях непогоды, высоких температур, пыли, попадания воды и грязи.

Кроме этого, 2Test дополнила серию док-станциями, предназначенными для подзарядки видеорегистраторов и сбора, хранения и управления видеоданными (подключение до 21 устройств одновременно).

Док-станции построены на базе процессоров Intel и обладают высокой скоростью передачи данных до 480 Мбит/с. Платформы поддерживают множество функций безопасности: шифрование, авторизацию видеорегистраторов для исключения несанкционированного доступа, возможность прерывания и возобновления передачи для защиты от потери информации в случае сбоя сети или питания, права администрирования и другое. Док-станции 2Test совместимы с большинством представленных на рынке видеорегистраторов.