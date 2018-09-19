СЭД «Этлас» внедрена в Санкт-Петербургском медико-социальном институте

«Этлас-Софт» объявила о внедрении системы документооборота «Этлас» в Санкт-Петербургском медико-социальном институте (ЧОУВО «СПбМСИ»).

Институт занимается подготовкой врачей высокой квалификации для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного региона по специальностям «лечебное дело» и «стоматология».

Внедрением системы электронного документооборота планировалось обеспечить контроль и ускорение процесса согласования всех видов документов, контроль исполнения поручений, сформировать единую структуру хранения и учета документов института с разбиением по факультетам, кафедрам и отделам, установить права доступа группам пользователей к нужному сегменту хранилища, автоматизировать работу с договорами абитуриентов, регистрации входящих и создания исходящих документов, обработки внутренних бизнес-процессов (Служебная записка, административные приказы, приказы по контингенту, распоряжения, обработка входящего счета).

В ходе реализации полного цикла настройки и внедрения системы специалисты «Этлас-Софт» совместно с представителями заказчика сформировали прозрачную структуру хранилища документов института, завели набор справочников для карточек всех типов документов, зарегистрировали пользователей и сформировали группы пользователей с распределением прав доступа к различным частям хранилища документов, настроили правила автоматического нумерования входящих/исходящих документов, приказов, распоряжений, доверенностей, разработали ряд маршрутов регистрации и согласования документов, автоматизировали внутренние бизнес-процессы, настроили взаимодействие с системой «Электронный деканат».

В результате выполнения проекта институт в разы ускорил обработку и согласования всех видов документов. Руководство получило простой и наглядный инструмент контроля выполнения своих поручений, а ответственные лица получили полную картину процесса обработки документов в реальном времени.

В дальнейшем планируется расширить количество пользователей для работы в системе, чтобы каждый сотрудник института мог получить доступ к нужной информации и требуемым документам.