SAP добавила в Analytics Cloud инструменты на базе машинного обучения

SAP Analytics Cloud дополнена новыми инструментами на базе технологии машинного обучения. Они выявляют различные взаимосвязи в данных компании и помогают на их основе принимать быстрые и взвешенные решения. Объявление было сделано на конференции Strata Data Conference.

В большинстве компаний по всему миру до сих пор не хватает специалистов по работе с данными. SAP Analytics Cloud предоставляет бизнесу простые инструменты, которые открывают доступ к критически важной информации, и автоматически обнаруживает потенциальные проблемы. Благодаря технологии машинного обучения SAP Analytics Cloud теперь может создавать прогнозы одним щелчком мышки, выявляет риски и взаимосвязи и создает расширенные информационные панели (дэшборды). А так же анализирует данные о поставщиках, производителях и клиентах и находит несоответствия.

«Аналитика переходит от пассивных систем к активным. Благодаря ее новым расширенным возможностям, наши технологии ускоряют процесс принятия решений, повышают его эффективность, – сказала Мала Ананд (Mala Anand), президент SAP Analytics и SAP Leonardo. – С SAP Analytics Cloud компании смогут уйти от рутинных задач визуализации данных и сосредоточиться на более сложных бизнес-вопросах, требующих нестандартного творческого подхода».

Так, например, компания Rainforest Connection планирует использовать прогнозную аналитику и машинное обучение для противодействия незаконной вырубке лесов.

«Мы используем прогнозную аналитику, чтобы предупреждать местных лесничих о проблемных зонах и возможных незаконных действиях до того, как они произойдут. SAP Analytics Cloud обеспечивает визуальное отображение нелегальных лесозаготовок для местных органов власти», – сказал генеральный директор Rainforest Connection Тофер Уайт (Topher White).

SAP Analytics Cloud – это облачное аналитическое решение, объединяющее визуализацию данных, планирование и прогнозирование. В одном месте пользователи могут получить доступ ко всей информации без необходимости репликации и сложных процессов предварительной очистки данных. Интеллектуальный преднастроенный контент SAP Analytics Cloud можно встраивать в бизнес-приложения для решения самых разных задач: аналитики поведения и сегментации клиентов, анализа затрат и др.

SAP помогает клиентам управлять гибридными решениями, охватывающими локальные и облачные данные и аналитику. Подключение к локальным источникам данных в режиме реального времени позволяет клиентам использовать существующие инвестиции в ИТ-ландшафт при переходе к облачной стратегии. Кроме того, SAP Analytics Hub предлагает единое интерфейсное решение для аналитических платформ как локальных, так и облачных от SAP или других производителей. Это помогает клиентам упростить доступ к аналитике, предоставляя пользователям единую версию правды для принятия решений на основе фактов.