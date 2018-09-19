На базе «Сколково» и РЭЦ создадут Центр цифровых инноваций

Фонд «Сколково», Российский экспортный центр (РЭЦ), Sistema Asia (дочерняя компания АФК «Система») и Enterprise Singapore подписали меморандум о создании Центра цифровых инноваций и информационно-коммуникационных технологий («ИКТ-Центр»). В России он будет работать на базе фонда «Сколково» и РЭЦ, а в Сингапуре – на базе Sistema Asia. Центр станет платформой для продвижения российских ИКТ-компаний в Сингапуре и странах Юго-Восточной Азии и сингапурских ИКТ-компаний в России.

Меморандум подписан в рамках визита Заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова в Сингапур на девятом заседании Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня.

Как ожидается, работа «ИКТ-Центра» поможет развитию стратегических связей между Российской Федерацией и Республикой Сингапур, в том числе увеличит рост экспортной выручки российских и сингапурских компаний за счет продвижения ИКТ продуктов и сервисов на рынках России и Сингапура. Кроме того, ИКТ-Центр будет способствовать установлению взаимовыгодного делового сотрудничества и расширению обмена идеями и разработками между странами, а также созданию совместных российско-сингапурских предприятий и их поддержке в сфере экспорта и увеличения выручки за счет продвижения продуктов, созданных в результате кооперации ИКТ, за пределами домашних рынков.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», сказал: «Сингапур – точка входа для многих компаний на рынки Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Стабильные условия ведения бизнеса и разумное налогообложение привлекательны не только для крупных индустриальных корпораций, но и для малых инновационных компаний. Подписанное соглашение позволит развить площадку, на которой российские стартапы смогут найти в регионе потребителей своей продукции, а также установить контакты с потенциальными партнерами и инвесторами для адаптации продуктов и их дистрибьюции с учетом региональной специфики. Высокий потенциал российских стартапов в области цифровых технологий и нефтесервисов уже сейчас реализуется в регионе. Более 20 компаний привлекли инвестиции или уже проводят внедрение своих разработок».

В соответствии с меморандумом, будет проведен отбор среди российских компаний отрасли – как инновационных стартапов, так и компаний, уже хорошо зарекомендовавших себя внутри России и стремящихся выйти на международный рынок. Лучшие из них получат необходимую консультационную и организационную поддержку и право разместиться на площадке «ИКТ-Центра».