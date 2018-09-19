«Корус Консалтинг» создаст СЭД для инвесткомпании Sova Capital Limited

ГК «Корус Консалтинг» приступила к созданию системы электронного документооборота в инвестиционной компании Sova Capital Limited. Теперь подготовку и учёт документов будет обеспечивать собственное решение интегратора «Корус | Документооборот», разработанное на платформе Microsoft SharePoint 2016.

Sova Capital Limited (Sova Capital) – инвестиционная компания, учрежденная в соответствии с правом Англии и Уэльса в Лондоне в 2004 году. Sova Capital потребовалось оптимизировать процесс работы с документами, сократить время их согласования и утверждения путём регламентации сроков и маршрутов согласования, повышения прозрачности процесса.

Выбор был сделан в пользу решения «Корус | Документооборот», созданного специалистами «Корус Консалтинг» на платформе Microsoft SharePoint2016. Кроме преимуществ самой платформы, зарекомендовавшей себя в тысячах внедрений во всем мире, решение интегратора предложило Sova Capital мультиязычный интерфейс, который сможет поддержать работу русскоязычных и англоязычных специалистов, работающих в компании.

В ходе проекта специалисты «Корус Консалтинг» создадут единое информационное пространство, в состав которого войдут модули: договорной документооборот, канцелярия (входящие/исходящие), управление доверенностями и организационно-распорядительный документооборот. Новая система позволит настроить маршруты и регламентировать сроки согласования документов, организовать их быстрый поиск, разграничить доступ и обеспечить защиту информации, контролировать исполнение поручений.

Проектная команда интегрирует решение с внутренними системами заказчика: Active Directory, Microsoft Exchange, корпоративной шиной данных и системой 1С.

В процессе выбора решения для оптимизации договорного документооборота инвестиционная компания детально изучила рынок, выбирая наиболее гибкую и надёжную систему, возможности которой обеспечат эффективную работу как русскоязычных, так и англоязычных работников. Данное решение, безусловно, позволит оптимизировать ежедневную оперативную деятельность работников Sova Capital и обеспечит прозрачный контроль за документооборотом на всех уровнях.

«Автоматизированное управление документами – важный элемент функционирования любой современной компании. И мы рады предложить нашу разработку, которая обладает всеми инновационными характеристиками, позволяющими снизить стоимость работы с документами. Широкие возможности международной платформы, на которой реализован «Корус | Документооборот», обеспечат компании прозрачный процесс управления внутренним документооборотом и высокую степень защиты сведений от несанкционированных изменений», – отметил Александр Невинчаный, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».