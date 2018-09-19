D-Link представила новую версию двухдиапазонной точки доступа DWL-6610AP

D-Link представила новую аппаратную версию двухдиапазонной унифицированной точки доступа DWL-6610AP в корпусе класса Plenum. Корпус новой DWL-6610AP соответствует требованиям стандарта пожарной безопасности UL 2043 для установки в пленумных полостях (над фальшпотолком, в вентиляционных каналах и пр.). Новинка предназначена для построения распределенных масштабируемых беспроводных сетей государственных, ведомственных учреждений и предприятий, медицинских, учебных, торговых и гостиничных комплексов и организации сетей Wi-Fi HotSpot в общественных местах с высокой плотностью пользователей.

DWL-6610AP поддерживает одновременную работу в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая общую скорость беспроводного соединения до 1167 Мбит/с – до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Точка доступа оснащена 1 портом 10/100/1000BASE-T, консольным портом RJ-45 и внутренними всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления 4 dBi. Поддержка технологии PoE позволяет устанавливать устройство в местах с ограничением или отсутствием доступа к локальным источникам электропитания. Для подключения точки доступа к сетевым устройствам без поддержки PoE рекомендуется гигабитный PoE-инжектор DPE-301GI (не входит в комплект поставки).

Реализованная в DWL-6610AP интеллектуальная технология Bandsteering позволяет точке доступа равномерно распределять нагрузку между двумя частотными диапазонами с учетом поддерживаемых устройствами Wi-Fi-стандартов, скоростей беспроводного соединения и уровня загруженности сети, обеспечивая высокое качество работы критичных к задержкам приложений, таких как потоковая трансляция HD-медиаконтента, сервисы видеоконференций и т. п.

Технология Airtime Fairness позволяет исключить монополизацию полосы пропускания устройствами устаревших беспроводных стандартов и повысить общую пропускную способность беспроводной сети за счет предоставления равного времени передачи данных каждому клиенту, подключенному к точке доступа DWL-6610AP.

Новая точка доступа может работать в автономном режиме или под управлением контроллеров DWC-1000 / DWC-2000 в территориально распределенных беспроводных сетях с возможностью перемещения клиентов между точками доступа без потери беспроводного соединения.

В режиме автономной точки доступа функционал безопасности беспроводной сети включает аутентификацию WEP, WPA/WPA2 (Personal/Enterprise), 802.1X, фильтрацию по MAC-адресу, механизм изоляции беспроводного клиента и возможность отключения широковещания SSID. В режиме управляемой точки доступа функционал безопасности расширяется за счет применения функции адаптивного портала (Captive Portal) и технологии WIDS для обнаружения неавторизованных точек доступа / клиентов и предотвращения попыток несанкционированного доступа.

DWL-6610AP поддерживает технологию Multiple SSID с возможностью создания до 32 виртуальных беспроводных сетей (до 16 SSID на радиодиапазон) и позволяет сегментировать сетевой трафик, используя разные VLAN. Также устройство поддерживает протокол 802.1d Spanning Tree для обеспечения отказоустойчивости WDS-соединений, IEEE 802.1Q VLAN, функцию балансировки нагрузки, WMM (QoS) и позволяет устанавливать расписание активности частотных диапазонов и виртуальных беспроводных сетей.

Управление и настройка DWL-6610AP в режиме автономной точки доступа осуществляются при помощи Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) или протоколов Telnet, SNMP (v1/v2с/v3), SSH. В режиме управляемой точки доступа централизованное управление и настройка выполняются с использованием аппаратных контроллеров. Функции централизованного управления включают создание разных профилей конфигурации для групп беспроводных устройств, автоматическое обнаружение, мониторинг, классификацию точек доступа.

DWL-6610AP/B в корпусе класса Plenum доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $264.