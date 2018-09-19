«Делойт» объявила о рекордной выручке в размере $43,2 млрд

«Делойт» опубликовал данные о совокупной выручке компаний своей сети за финансовый год, закончившийся 31 мая 2018 года. По итогам года совокупная выручка выросла на $4,4 млрд (11,3%) до $43,2 млрд.

«Это был исключительно важный финансовый год для «Делойта», поскольку мы вновь добились ощутимых результатов в интересах наших клиентов, сотрудников и общества. Эти достижения отражают твердое стремление «Делойта» оказывать максимально качественные и принципиально новые услуги, учитывая при этом высокую ответственность, которую мы несем перед обществом, — отметил Пунит Ренжен, генеральный директор международной сети «Делойт». — В прошлом году мы увеличили стратегические инвестиции в расширение своих возможностей и услуг, пользующихся наибольшим спросом у наших клиентов на международных рынках с самыми высокими темпами роста. Мы продолжили наращивать свои усилия и инвестиции с целью повышения качества аудиторских услуг и внедрения инноваций, не забывая при этом о достижении высоких финансовых результатов».

Стратегия, ориентированная на использование всех международных возможностей сети, и модель многофункциональной деятельности «Делойта» вновь составили основу нашего успеха в 2018 финансовом году. За этот период рост наблюдался в каждом из пяти ключевых направлений нашей деятельности: в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и права.

Увеличение выручки «Делойта» в 2018 финансовом году было обусловлено деятельностью сети в различных отраслях, среди которых выделяются телекоммуникации, СМИ и высокие технологии, а также финансовые услуги; выручка от оказания услуг в каждой из них выросла более чем на 12% с учетом исчисления в долларах США. Наиболее весомый вклад внес сегмент потребительских и промышленных товаров, рост выручки в котором с 2017 по 2018 финансовый год составил $1,3 млрд.

Самые высокие темпы роста выручки в долларовом выражении продемонстрировали Европа, Ближний Восток и Африка (15,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,3%), Северная и Южная Америка (8%).

Рост выручки от оказания аудиторских услуг составил 7,7%. В условиях регуляторных изменений и внедрения прорывных технологий мы нарастили объем предоставляемых аудиторских услуг, увеличив их ценность и глубину в интересах клиентов и выполняя при этом наши обязательства перед обществом. На протяжении последних пяти лет «Делойт» инвестировал в повышение качества своих аудиторских услуг на международном уровне более $1 млрд. Среди инновационных инициатив «Делойта» в области аудита можно отметить Deloitte Omnia — облачную платформу искусственного интеллекта нового поколения, которая относится к числу ведущих рыночных решений мирового уровня. «Делойт» остается признанным мировым лидером с точки зрения качества аудиторских услуг, аудиторской аналитики и применения технологий искусственного интеллекта.

Выручка по направлению консалтинга выросла на 15,7%. При этом рост в каждой из ключевых областей консалтинговых услуг (технологии, стратегия и операционная деятельность, человеческий капитал) измеряется двухзначными цифрами. Такие темпы роста в консалтинге поддерживаются уже свыше десяти лет. Основное внимание внутри направления уделяется трансформации с применением цифровых технологий за счет интеграции стратегии, человеческих ресурсов и технологий, призванных помочь клиентам сориентироваться в задачах и возможностях, связанных с Четвертой промышленной революцией. Создавая стратегические альянсы с ведущими компаниями в области высоких технологий, специалисты направление консалтинга «Делойта» разработали облачные и гибкие продукты и решения, основанные на анализе данных.

Выручка в сегменте финансового консультирования выросла на 8% в результате оказания значимых услуг, связанных как с традиционными, так и с инновационными сделками по слияниям и поглощениям, новыми коммерческими предложениями и клиентскими инициативами. Комплексные услуги в рамках заключения сделок по слияниям и поглощениям вновь помогли обеспечить сопровождение крупных международных транзакций, а Группа «Делойта» по проведению финансовых расследований продолжила оказывать поддержку клиентам в разрешении самых масштабных и наиболее сложных споров и расследований, применяя аналитические и цифровые инструменты и механизмы реализации решений.

Выручка от предоставления консультационных услуг по управлению рисками увеличилась на 12%, чему в основном способствовал рост в сегментах кибербезопасности, финансовых и операционных рисков. В этом году специалисты по управлению рисками завершили шесть сделок по приобретению активов в таких областях, как корпоративная и социальная ответственность, управление киберрисками, выявление и анализ рисков, соблюдение установленных требований и разработка стратегии, имеющих исключительно важное значение с точки зрения увеличения выручки. Наряду с этим Группа по управлению рисками подготовила новые межотраслевые коммерческие решения, касающиеся выполнения Общего регламента о защите данных (GDPR), уведомлений о нарушениях и цифровых рисков. Также были предложены решения для клиентов на рынке медико-биологических услуг в сегментах идентификации лекарственных средств и медицинских технологий. Группа по управлению рисками занимает лидирующее место в области консультирования клиентов по геополитическим вопросам, связанным, в частности, с последствиями выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Рост выручки от оказания услуг по консультированию в сфере налогообложения и права составил 8,7%, чему способствовал спрос со стороны клиентов, сталкивающихся с усложнением налоговых и законодательных требований на рынках, на которых они ведут свою деятельность. «Делойт» использовал свои преимущества, разработав на базе передовых технологий универсальные решения, позволяющие клиентам по всему миру выполнять новые налоговые и юридические требования, обеспечивать мобильность персонала, а также соблюдать иммиграционные правила при использовании стратегических возможностей, которые открывает международный рынок.

В 2018 финансовом году число сотрудников международной сети «Делойт» по всем регионам и направлениям деятельности увеличилось на 8,4% по сравнению с предыдущим годом и составило около 286 тыс. человек. За год в «Делойт» пришли 77 тыс. новых специалистов. Максимальный прирост численности персонала по регионам зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+11,6%), а по направлениям работы — в департаментах консалтинга (+14,7%).

Кроме того, в 2018 финансовом году 676 сотрудников «Делойта» по всему миру получили повышение до должности партнера, что на 19% больше, чем в 2017 финансовом году. При этом 174 новых партнера — это женщины. Наибольшая доля повышений приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, где должность партнера получили 242 человека — на 30% больше, чем в прошлом году. В Северной и Южной Америке и в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (ЕБВА) этот показатель составляет 238 и 196 человек соответственно.

«Делойт» продолжает работать над формированием культуры труда, отличающейся социокультурным многообразием, гибкостью и равными возможностями, в условиях которой сотрудники получат обширные навыки для работы в условиях Четвертой промышленной революции. Сегодня облик рабочих процессов и рабочих мест претерпевает изменения. «Делойт» принимает ответные меры, предоставляя своим сотрудникам уникальные возможности для получения профессионального опыта с использованием новых подходов к сетевой коммуникации, обучению и профессиональному росту и развитию.

Инвестиции «Делойта» в собственную сеть образовательных центров по всему миру (Университет «Делойта») демонстрируют стремление к привлечению, удержанию и развитию лучших специалистов во всех регионах присутствия и на всех организационных уровнях. Благодаря обучению в Университете «Делойта» специалисты добиваются карьерного роста и участвуют в программах развития лидерских навыков, реализуемых в образовательной среде международного уровня, что мотивирует их к дальнейшему самосовершенствованию.

В 2018 финансовом году «Делойт» удвоил инвестиции в кадровые ресурсы и увеличил свой вклад в развитие общества, предоставив возможности обучения в Университете «Делойта» более чем 90 тыс. сотрудникам. Кроме того, было открыто седьмое по счету отделение Университета «Делойта» (в Мехико).

Сегодня компании могут и должны решать сложные задачи, стоящие перед обществом, для чего им необходимо вырабатывать новый образ мышления. «Делойт» активно использует эту возможность в рамках своих клиентских проектов и социально значимых инициатив, а также делясь своими знаниями и опытом.

Цель «Делойта» состоит в том, чтобы сформировать траектории развития, которые позволят людям реализовать свои устремления и найти интересную работу в условиях новой мировой экономики. Международная социальная инициатива WorldClass направлена на расширение доступа к образованию и карьерному развитию для людей, испытывающих влияние Четвертой промышленной революции. Цель инициативы состоит в том, чтобы предоставить новые возможности для развития 50 миллионам человек к 2030 году.

Среди социальных инициатив, реализованных «Делойтом» за один только 2018 финансовый год, можно отметить следующие: отмеченная двумя наградами публикация, посвященная анализу социально-экономической значимости австралийского Большого Барьерного рифа; сотрудничество с Оксфордским центром изучения проблем беженцев в рамках международной инициативы по реализации экономических возможностей для беженцев, проживающих в Европе; участие (в качестве ведущего партнера по инновациям) в международной инициативе UNLEASH-2018, призванной вдохновить и поддержать новое поколение лидеров, работающих над решением наиболее острых проблем современности.

«В основе бизнес-модели «Делойта» лежит глубокое убеждение в том, что приверженность общей цели и обеспечение безупречного качества услуг оказывают положительное влияние на наших клиентов, сотрудников и общество в целом. Благодаря своей работе мы вносим вклад в создание более справедливого и устойчивого общества», — отметил Пунит Ренжен.

Недавно журнал Fortune включил международную сеть «Делойт» в свой список «Организации, меняющие мир», тем самым признав наш вклад в подготовку своих сотрудников и клиентов к радикальным переменам, которые несет Четвертая промышленная революция. В этот ежегодный рейтинг попадают ведущие компании, которые добиваются ощутимого прогресса в решении важных социальных проблем.