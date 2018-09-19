«Аплана. Бизнес-решения» выпустила платформу для роботизации бизнес-процессов

«Аплана. Бизнес-решения» сообщила о завершении разработки первой российской платформы для роботизации бизнес-процессов и создания интеллектуальных чат-ботов. Новая платформа Robin относится к классу RPA (Robotic Process Automation) и позволяет автоматизировать бизнес-процессы, используя программных роботов.

Программный робот — это приложение, который имитирует действия человека, взаимодействуя с интерфейсами информационных систем, например, оформление заявки на кредит или миграция данных из одной информационной системы в другую. Настройка программных роботов происходит с помощью визуального конструктора, позволяющего создать алгоритм без написания кода. Платформа Robin (название произошло от сокращения Robotic Intelligence) позволяет обеспечить единый подход к созданию роботизированных приложений на уровне организации.

Применение RPA в бизнесе несет в себе ряд существенных преимуществ. Например, робот готов работать круглосуточно, без выходных и перерывов, и при этом не уставать, что позволяет снизить количество ошибок от вычислений и сверок данных, вызванных человеческим фактором. При этом платформа Robin имеет хорошую масштабируемость, легко перенастраивается, а сами программные роботы не требуют сложной системной интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру организации.

Платформа Robin состоит из трех основных компонентов: Robin Studio. Модуль проектирования роботов с помощью визуального конструктора; Robin Robot. Модуль исполнения автоматизированных сценариев; Robin Orchestrator. Модуль диспетчеризации работы нескольких роботов.

Ключевая функциональность платформы предназначена для бизнес-пользователей, не имеющих технической подготовки, которые смогут интуитивно понятным способом быстро «обучить» (или настроить) программного робота, так же как пользователь может обучить своего нового коллегу.

Кроме того, платформа Robin может быть использована для создания интеллектуальных чат-ботов, от которых, по данным исследования аналитиков компании Forrester Research, организации ожидают наибольшей отдачи в области роботизации процессов. Всего мировой рынок инструментальных средств для RPA аналитики Forrester Research оценивают в более чем $1 млрд.

«Программные роботы позволяют быстро и эффективно помочь пользователю в решении рутинных задач при работе с различными ИТ-системами, – отметил выход новой платформы генеральный директор "Аплана. Бизнес-решения" Алексей Лапшин. – Использование платформы Robin позволит нашим заказчикам использовать эти преимущества на уровне всей организации, создавая Центры компетенции по RPA».