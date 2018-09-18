«Тинькофф Инвестиции» доступны на смарт-часах Apple Watch и Android Wear

Клиенты брокерской платформы «Тинькофф Инвестиции» смогут воспользоваться сервисом на умных часах Apple Watch и Android Wear. Опция станет доступна всем пользователям брокерского сервиса до конца недели.

«Тинькофф Инвестиции» станут первым на российском рынке инвестиционным мобильным приложением для использования брокерского сервиса с помощью смарт-часов.

Теперь пользователи «Тинькофф Инвестиций» смогут вывести на циферблат смарт-часов котировки (информацию о рыночной цене) и динамику наиболее интересных ценных бумаг. Данные будут обновляться каждые пять минут, что позволит клиентам быть в курсе актуальных изменений на биржевом рынке и экономно расходовать заряд аккумулятора умных часов.

Клиенты «Тинькофф Инвестиций» также будут получать на устройства Apple Watch и Android Wear пуш-уведомления, например — о достижении конкретной ценной бумагой, заранее заданной пользователем в приложении, определенного ценового уровня на бирже.

Скачать приложение Тинькофф Инвестиции для платформы iOS или для платформы Android.