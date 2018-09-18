«Террасофт» выпустила обновление bpm’online с возможностью пользовательской настройки предиктивных моделей

«Террасофт» выпустила новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online — версию 7.12.4. В фокусе обновления — еще больше инструментов для повышения скорости и результативности выполнения процессов компании.

В рамках развития интеллектуальных инструментов bpm’online реализована возможность настраивать предиктивные модели пользовательскими средствами. Теперь вы можете: указать параметры модели без необходимости вручную формировать скрипт выборки данных; выбрать колонку, в которую будут сохраняться результаты прогнозирования; включить запуск прогнозирования по настроенной модели в сценарий выполнения процесса.

Новый элемент «Добавить по триггеру» позволяет автоматически запускать кампанию по заданному событию в системе. Например, можно настроить моментальную отправку письма-подтверждения клиенту при регистрации на мероприятие или оформлении заказа. Кроме того, расширены возможности по настройке максимально допустимой частоты рассылок, получаемых клиентами.

Для упрощения работы пользователей значительно улучшен интерфейс обработки обращений. Это позволяет прорабатывать в единой среде объемные email-сообщения, в том числе отвечать и пересылать письма, а также просматривать вложенные файлы и комментарии к постам в ленте.

Появился режим просмотра загруженных изображений при работе с ними на детали «Файлы и ссылки». Кроме того, расширены возможности форматирования текста в примечаниях и email-сообщениях. Например, вы можете создавать таблицы, менять размер добавленных изображений, быстро добавлять ссылки в тексте и многое другое.

Обширный перечень аналитических срезов системы дополнен сквозной воронкой, которую удобно использовать для определения проблемных мест на всех этапах взаимодействия с клиентом — от квалификации лида до успешного завершения продажи.

При вызове веб-сервисов из бизнес-процессов реализована поддержка аутентификации по протоколу OAuth 2.0. А в мастере разделов появилась возможность настраивать бизнес-правила и работать с исходным кодом мини-карточек.