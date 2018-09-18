Oracle объявила о росте прибыли на одну акцию на 13%

Oracle объявила финансовые результаты первого квартала 2019 финансового года. В первом квартале совокупные доходы составили 9,2 млрд. долларов США, что на 1% больше при расчете в долларах США и на 2% – при расчете в постоянной валюте по сравнению с первым кварталом прошлого финансового года. Доходы от продления подписки на облачные сервисы (SaaS, PaaS и IaaS), обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов плюс доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий выросли в первом квартале на 2% и составили 7,5 млрд. долларов США. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов составили 6,6 млрд. долларов США, тогда как доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО непосредственно на предприятии и облачных лицензий – 867 млн. долларов США. Без учета изменения курса доллара США по отношению к иностранной валюте совокупные доходы Oracle, рассчитанные по требованиям GAAP и без учета требований GAAP, были бы на 66 млн. долларов выше, а прибыль на акцию – на 1 цент больше.

Квартальная операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 1% и составила 2,8 млрд. долларов США при норме операционной прибыли в 30%. Без учета требований GAAP операционная прибыль выросла в первом квартале на 1% до 5,3 млрд. долларов при норме операционной прибыли 41% без учета требований GAAP. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, выросла на 6% и составила 2,3 млрд. долларов, а без учета требований GAAP – на 10% до 2,8 млрд. долларов. Прибыль на акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 13% и составила 0,57 долларов, а без учета требований GAAP – на 18% до 0,71 доллара.

Краткосрочные доходы будущих периодов выросли на 2% по сравнению с соответствующими показателями предыдущего финансового года и составили 10,3 млрд. долларов. Денежный поток от операционной деятельности за истекшие двенадцать месяцев вырос на 5% и достиг 15,5 млрд. долларов США.

«У нас отличное начало – в первом квартале рост прибыли на акцию без учета требований GAAP составил 19% при расчетах в постоянной валюте, – сказала Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. – Такие высокие темпы роста прибыли на акцию укрепляют мою уверенность в том, что у нас будет еще один финансовый год с двузначным ростом прибыли на акцию, рассчитанной без учета GAAP».

«Подавляющее большинство ERP-приложений, работающих в облаке, – это системы Oracle Fusion или Oracle NetSuite, – отметил Марк Херд, главный исполнительный директор Oracle. – В первом квартале мы увеличили свою долю рынка, так как клиенты продолжали приобретать Oracle Fusion ERP для замены существующих ERP-систем SAP и Workday. Число клиентов Oracle Fusion ERP теперь составляет около 5,5 тыс., а число клиентов NetSuite ERP превышает 15 тыс.. Практически все аналитики считают Oracle лидером рынка облачных ERP-систем».

«Oracle Autonomous Database теперь доступна на нашей высокозащищенной облачной инфраструктуре Bare-Metal второго поколения, – отметил Ларри Эллисон, главный технологический директор Oracle. – Автономная база данных Oracle быстрее, проще в использовании, надежнее, лучше защищена и значительно дешевле, чем базы данных Amazon. И Oracle – единственная база данных, которая может автоматически устанавливать патчи, чтобы защитить данные от кражи. Это лишь некоторые из причин, почему Amazon использует базы данных Oracle для поддержки своего бизнеса».

Совет директоров увеличил объем разрешенного выкупа акций на 12 млрд. долларов. Совет директоров также объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере 0,19 долл. США на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут выплачены 16 октября 2018 г. всем держателям акций, зарегистрированным до конца рабочего дня 30 октября 2018 г.