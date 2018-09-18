МТС стала акционером онлайн-сервиса YouDo

МТС, один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдер цифровых услуг, объявляет о покупке за $12 миллионов 13,7% акций компании Youdo Web Technologies Limited (Кипр), владеющей одним из крупнейших российских онлайн-сервисов по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач YouDo.com.

Участие МТС в капитале YouDo выводит МТС на рынок онлайн-платформ по поиску исполнителей поручений для решения различных задач. Сделка осуществлена в рамках очередного раунда YouDo.com по привлечению финансирования, в котором МТС выступила лид-инвестором. Привлеченные средства будут направлены на расширение географии бизнеса, запуск новых категорий услуг, федеральную рекламную кампанию и дальнейшую автоматизацию сервиса.

«YouDo – быстро растущая компания на перспективном рынке виртуальных "бирж труда". Мы рассчитываем, что вхождение YouDo в экосистему партнеров МТС позволит реализовать потенциал для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества. МТС обладает ресурсами и компетенциями, которые могут быть полезными как для географической экспансии, так и для повышения эффективности цифрового маркетинга сервиса, что поможет YouDo сохранить высокие темпы роста доходов», – отметил вице-президент МТС по стратегии и развитию Александр Горбунов.

«Партнерство с МТС не просто финансовая сделка, а доступ к огромной аудитории и экспертизе МТС. Мы считаем, что скорость развития в партнерстве с МТС будет выше и результативнее. Вместе мы сможем предоставлять уникальные услуги населению и быстро их масштабировать географически», – сказал Алексей Гидирим, сооснователь YouDo.com.

Онлайн-сервис YouDo.com занимает лидирующие позиции на рынке объявлений и заявок на выполнение работ по уборке, ремонту, грузоперевозкам, курьерской доставке и другим услугам в сегментах С2С и В2В. На сервисе зарегистрировано 5 млн пользователей, из которых более 800 тыс. – верифицированные исполнители. YouDo.com работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге, а около 30% заказов являются виртуальными, создаются и выполняются из любой точки мира.