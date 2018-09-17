«Юнидата» стала первым российским спонсором мероприятия Gartner

«Юнидата» объявила о том, что 2018 год ознаменовался полномасштабным сотрудничеством компании с ИТ-агентством Gartner. Взяв курс на продвижение на международные рынки, «Юнидата» приняла решение принять участие в крупнейшем мероприятии Gartner Data & Analytics Summit 2018, которое пройдет 23-24 октября 2018 года во Франкфурте (Германия).

«Юнидата» стала первой российской компанией-официальным спонсором этого мероприятия. Участие продиктовано активным развитием платформы на внешнем рынке, а также большим интересом к ней со стороны крупнейших международных компаний.

Gartner Data & Analytics Summit – крупнейшая конференция в области управления данными, посетит которую более 1500 человек. Выступления, презентации, круглые столы, мастер-классы, выставка – вот далеко не полный список мероприятий, которые пройдут под эгидой саммита во Франкфурте. Особый упор будет сделан на кластер Data Governance (MDM, DQ, Privacy, Security).

Gartner – одна из крупнейших в мире исследовательских и консалтинговых компаний, специализирующихся на рынке информационных компаний. IT специалисты всего мира прекрасно знают Magic Quadrants, Hype Circles и многие другие исследования в исполнении наших партнеров.

«Юнидата» - инновационная российская IT-компания, работающая в области разработки программного обеспечения. Флагманским продуктом компании является платформа управления данными «Юнидата», основанная на современном технологическом стэке свободного программного обеспечения (СПО).

«Юнидата» - это многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающих их централизованный сбор (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Продукт предоставляет широкий спектр возможностей по управлению информацией для получения актуальных и достоверных данных.