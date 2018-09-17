Важные ИТ-мероприятия Москвы теперь доступны на ICT.Moscow

На платформе о цифровых технологиях Москвы ICT.Moscow появился календарь ИТ-мероприятий столицы. Он доступен в разделе «Мероприятия».

Цель ICT.Moscow — стать единой площадкой, объединяющей информацию о столичном цифровом бизнесе и удобные инструменты для профессионалов в сфере ИТ. На сайте пополняется витрина с карточками московских ИТ-продуктов, пользователям предлагаются полезные контакты, регулярные подборки отраслевых исследований, важнейшие новости. ICT.Moscow работает также с форматами спецпроектов: первым было предоставление платформы для обсуждения цифровой стратегии Москвы «Умный город 2030», вторым — карта коворкингов Москвы.

Теперь на сайте появился календарь ИТ-мероприятий, где публикуется информация о самых интересных конференциях, форумах, хакатонах, а также отраслевых праздниках и значимых инфоповодах. На странице каждого события представлено его описание, при наличии указываются организаторы, сайт и пр., а также отображаются актуальные новости по теме мероприятия.

ICT.Moscow создается как открытая платформа, поэтому в новом разделе реализована функциональность добавления собственного мероприятия в календарь.