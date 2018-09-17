«Теко» перенесла инфраструктуру финсервисов в «Техносерв Cloud»

«Техносерв Cloud» и «Теко» объявили о сотрудничестве. Компания «Теко» разместила в облаке Техносерв Cloud часть своих информационных систем и использует услуги «Виртуальный дата-центр» и «Облачные системы резервного копирования».

«Теко» – международная ИТ-команда, работающая в области финансовых услуг на рынках РФ и Европы. Основные клиенты: банки, операторы сотовой связи, страховые компании, предприятия розничного бизнеса и онлайн-магазины. Ключевым проектом является «Распределённая процессинговая платформа» – универсальный платежный агрегатор для приёма наличных и безналичных платежей.

С этой разработкой, которая стала первым решением в области процессинговых услуг с использованием технологии блокчейн, в феврале 2018 года «Теко» получила статус резидента кластера информационных технологий фонда «Сколково». Помимо создания собственной линейки финтех-продуктов, предоставляются услуги аутсорс-разработки.

«"Теко" разрабатывает свои решения в соответствии с требованиями законодательства и ценит безопасность данных клиентов. Неотъемлемой частью нашей платформы является построение защищенного контура для взаимодействия с банками-партнёрами. Именно поэтому в качестве дата-центра было выбрано облако Техносерв Cloud –решение провайдера обладает достаточными для нас мощностями и соответствует требованиям законодательства, в том числе № 152-ФЗ "О персональных данных"», – отметил Евгений Кананович, директор по информационным технологиям компании «Теко».

«Очень интересно сотрудничать с инновационной финтех-компанией, – отметил Михаил Блинов, заместитель руководителя Техносерв Cloud. – Комплексная сертификация по всем требованиям законов и приказов в области ИБ и резервирование площадок позволяют нам предлагать свои мощности таким чувствительным к бесперебойности работы заказчикам, как страховые и финансовые организации, медицинские предприятия и др.».